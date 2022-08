Laurent Gerra businessman : l'humoriste se lance dans un pari ambitieux et surprenant

Laurent Gerra - qui a pour habitude de réveiller les français dans la joie et la bonne humeur sur RTL en démontrant ses talents d'imitateur - cache bien son jeu puisqu'il est également un businessman redoutable. Natif de Bourg-en Bresse, petite ville située à quelques kilomètres de Lyon (réputée comme étant la capitale de la gastronomie française), il est tout naturellement intéressé par la restauration. C'est pour cette raison qu'il a décidé, fin 2018, de racheter le restaurant mythique Léon de Lyon, qui appartenait jusqu'alors à Jean-Paul Lacombe. L'humoriste était alors associé à Fabien Chalard et Julien Géliot, fondateurs du groupe Les Gastronomistes. Ils avaient également décidé de reprendre plusieurs autres restaurants.

À la tête d'un joli buissness

Sauf qu'après plusieurs désaccords, Laurent Gerra, qui perdait récemment son père, s'est finalement séparé de ses partenaires et a acquis, le 19 août dernier, 100% du capital de restaurants de renom qui étaient majoritairement détenus par Les Gastronomistes, à savoir Léon de Lyon, Pléthore et Balthazar, le Chanteclair ou encore Mamma Osteria, a fait savoir Le Progrès. Son souhait ? "Participer au développement de ces enseignes ancrées dans le patrimoine culinaire lyonnais". Les Gastronomistes, quant à eux, concentreront leurs efforts sur des Maisons emblématiques telles que La Bastide de Collonges au Mont d'Or, le restaurant Passage, le Fer à Cheval des halles de Lyon ainsi que le restaurant du musée des Beaux-Arts. Ils souhaitent également s'orienter sur "le développement d'un pôle dans l'hôtellerie".