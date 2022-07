Virginie Lemoine et Laurent Gerra séparés : avec qui sont-ils en couple aujourd'hui ?

En couple de 1991 à 1997, Laurent Gerra et Virginie Lemoine s'étaient rencontrés dans l'émission Rien à cirer sur France Inter au début des années 90. Stars d'un duo comique dans l'émission Studio Gabriel, le couple avait finalement pris la décision d'interrompre leur collaboration professionnelle à l'écran suite à leur rupture après 6 ans d'amour. "J'ai pris la décision d'arrêter car il n'y avait plus de prise de risques. On avait des textes d'une grande efficacité, on faisait rire immédiatement et on le savait. Laurent en a été triste mais il m'a laissée partir avec une grande élégance", avait confié l'actrice à Télé Poche en 2016.

Depuis leur rupture, les humoristes ont refait leur vie. Laurent Gerra est en couple depuis 2012 avec Christelle Bardet. Fondatrice du magazine Le Féminin, cette jolie blonde gère désormais la communication de son partenaire qu'elle a rencontré grâce à Michel Drucker. Après plusieurs années de vie commune, ils sont devenus parents d'une petite fille prénommée Célestine, née le 24 août 2020. Très discrets, les amoureux n'ont pas pour habitude de s'exposer publiquement. Ils s'étaient affichés devant les photographes pour la première fois lors du Festival de Cannes en 2015.

De son côté, Virginie Lemoine partage sa vie avec Darius Kehtari depuis 2002. Pudiques également, ils ne s'affichent que rarement en public. Peu présents lors d'événements officiels, le couple avait néanmoins posé sur le tapis rouge de Monte Carlo à la 24ème cérémonie de la Nuit des Molières. Amoureuse, elle a invité son compagnon à la rejoindre dans la série Famille d'accueil. "Dans le dernier épisode de la saison, je vais me retrouver à jouer avec mon compagnon dans la vie, le comédien Darius Kehtari !", avait-t-elle révélé à l'époque au magazine Télé 7 jours.

Un partenaire qui a aussi guéri l'actrice de ses troubles alimentaires. Victime d'anorexie, elle avait révélé comment sa rupture avec Laurent Gerra l'avait bouleversée mais aussi comment son nouveau chéri l'avait poussée à se soigner. "Mes problèmes de poids ont commencé au moment où j'ai arrêté mon duo avec Laurent Gerra. Ils ont duré jusqu'à ce que je rencontre mon compagnon, le comédien Darius Kehtari, il y a huit ans. J'avais alors perdu 17 kg. Le jour où il m'a dit : 'si tu ne manges pas, je te quitte', j'ai recommencé à manger. Je ne me rendais pas compte, à ce moment-là des risques que j'encourais", expliquait-elle à France Soir en 2010.