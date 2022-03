Laurent Gerra : Mort brutale de son père Jean-Christian...

Cette fois, il n'a plus envie de rire... A 55 ans, Laurent Gerra vient de perdre l'un des piliers de sa vie, son père Jean-Christian, décédé vendredi dernier d'une maladie contractée il y a quelques mois. Longtemps employé dans une usine de transports, cet homme très proche de son fils avait également travaillé au Crédit Agricole avant de gérer les affaires de l'humoriste.

Celui-ci, fils unique, n'a jamais caché l'admiration et l'amour qu'il portait à ses parents, Nicole et Jean-Christian, qui l'ont eu assez jeunes. "Ils avaient 20 ans à ma naissance. C'était un jeune couple de Français 'normaux', c'est-à-dire très frondeurs avec les institutions, et athées de surcroît !" avait-il expliqué lors d'une interview sur France Bleu, il y a quelques années.

Son père, grand soutien de ses imitations dès ses débuts, avait pourtant un emploi du temps chargé : surnommé Nanou, il est conseiller municipal de Mézériat dans les années 80, devenant une vraie "figure" de la commune dans l'Ain, selon le maire, très triste de cette perte. "Avec lui, c'est une partie de Mézériat qui s'en va", a-t-il commenté.

Homme engagé dans la défense de sa région, il faisait partie des fondateurs de l'Académie de Bresse. Depuis 2003 en effet, avec la vingtaine d'autres administrateurs, il multipliait en effet les actions pour développer et faire briller les communes de cette partie de l'Est de la France. Le président de l'Académie, présent aux obsèques, était quant à lui dévasté.

Il a notamment salué "sa joie rayonnante et ses valeurs d'amitié, de sincérité, de simplicité et de fidélité", selon Le Progrès, qui a pu recueillir ses mots. L'enterrement s'est déroulé à Mézériat, cette ville qui lui tenait tant à coeur, en présence de sa famille mais également de certaines personnes du show-biz, amis de son fils et venus le soutenir.

Virginie Lemoine, notamment, ex-compagne et grande amie de Laurent Gerra, avait fait le déplacement. Les chefs George Blanc et Marc Veyrat étaient également venus lui rendre un dernier hommage. L'imitateur, quant à lui, a sûrement pu compter sur le soutien de sa femme, Christelle Bardet, avec qui il est en couple depuis plus de dix ans désormais. Tous deux sont parents d'une petite Célestine, même s'ils restent toujours très discrets sur leur vie privée.