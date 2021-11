"Mon testicule gauche s'est rompu" : Christian Lohsen contraint à une opération très délicate

Si tu me frappes dans mon dernier testicule, nous ne sommes pas amis

Le jeune combattant de 26 ans compte 9 victoires pour deux défaites depuis le début de sa carrière et selon lui, cet incident très handicapant ne devrait pas avoir trop de répercussion sur sa carrière. "L'opération s'est bien passée. Le médecin a dit que je ne perdrai pas de testostérone ni de capacité à avoir des enfants à cause de ça. Si je perds l'autre par contre, c'est une autre histoire. Donc à partir de maintenant, si tu me frappes dans mon dernier testicule, nous ne sommes pas amis... lol", conclut-il son message. Sur la photo, on peut le voir plutôt positif même s'il semble affaibli après l'opération.

Une terrible blessure donc, mais Christian Lohsen ne paraît pas abattu par la perte de son testicule et il espère bien reprendre les combats d'ici peu.