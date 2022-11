"Mon vagin a quadruplé de volume" : une ex-candidate de télé-réalité révèle les conséquences d'une opération

En 2019, Elsa Dasc officialisait sa relation avec l'homme de sa vie, un certain Arthur Venset. Huit mois plus tard, les amoureux se passaient la bague au doigt au cours d'une discrète cérémonie, dont quelques photos ont été partagées sur les réseaux sociaux. Toujours très heureuse à ses cotés, la candidate de télé-réalité vue dans Les Princes et les Princesses de l'amour ou encore Les Apprentis Aventuriers, fait néanmoins depuis un petit moment face à une question récurrente : "C'est pour quand le bébé ?". Une interrogation bien difficile à encaisser pour la jolie blonde de 29 ans qui rencontre des difficultés à tomber enceinte.

Il y a quelques mois, Elsa Dasc s'exprimait pour la première fois sur le sujet en partageant des photos choc d'elle à l'hôpital, perfusée et avec de gros pansements au niveau du ventre. Et pour cause, elle a eu recours à des opérations pour lui donner des chances de réaliser son rêve de pouponner. Un recours nécessaire après avoir appris à la suite d'une échographie qu'elle avait les trompes plus ou moins bouchées. Les médecins lui avaient alors proposé une intervention censée les "déboucher". Il s'agit plus précisément d'une coelioscopie hystéroscopie. L'opération aura duré plus de trois heures et a été marquée par des complications, dont la découverte d'une endométriose partielle. Pire encore, Elsa Dasc a été contrainte de repartir au bloc en urgence quelques jours plus tard car elle faisait une hémorragie interne. "Du sang s'était propagé dans mon corps, autour de mon foi parce qu'un vaisseau sanguin avait éclaté", a-t-elle détaillé à travers une vidéo YouTube parue ce mercredi 30 novembre.

Des conséquences physiques "pas du tout glamour"

Fort heureusement, les chirurgiens ont réussi à arrêter l'hémorragie à temps. Mais le calvaire ne s'est pas arrêté là pour Elsa. "J'ai aussi eu beaucoup de problèmes physiques", a-t-elle confié. Et de préciser : "Des gros hématomes partout sur le corps, mais aussi - ça ne va pas du tout être glamour - mon vagin a quadruplé de volume et s'est transformé dans une couleur un peu violette, bleu, c'était très moche à voir. Mais bon, quand vous avez des soucis de santé, vous vous en foutez du physique. Surtout que je savais que ça allait partir, donc je n'avais pas du tout honte de mon corps à ce moment-là. Mais juste pour vous dire que c'était pas une partie de plaisir pour moi."

Une période très compliquée à vivre donc pour Elsa Dasc, laquelle ne perd toutefois pas espoir. "La deuxième cicatrisation se passe assez bien, j'espère juste que mes trompes sont bien bouchées parce qu'apparemment c'est un organe assez capricieux et du coup ça peut se reboucher mais voilà, je croise encore les doigts pour la méthode naturelle", a-t-elle conclu le sourire aux lèvres.