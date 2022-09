"Montrer la vraie Sylvie" : Sylvie Tellier révèle à quoi va ressembler sa nouvelle vie après Miss France

Sylvie Tellier vit une rentrée 2022 mouvementée. Entre l'achat des fournitures pour trois enfants, Oscar (12 ans), Margaux (8 ans) et Roméo (4 ans), et surtout son départ de la direction du comité Miss France (l'ex Miss France Cindy Fabre la remplace), l'ancienne reine de beauté a vécu une semaine dense et chargée. En effet, elle a enchaîné les interviews et les plateaux télé.

Miss France, c'est une page de ma vie

En parlant de télé, l'équipe de l'émission 50 Minutes Inside a suivi Sylvie Tellier durant toute la semaine. Toujours submergée par l'émotion due à son départ, la désormais ancienne directrice du comité Miss France est revenue sur cette aventure qui a changé sa vie à jamais. "Il y a vingt ans, les Français m'ont fait confiance. Ils m'ont élue et ont changé ma vie. Sans eux, je n'aurais jamais découvert l'univers Miss France. Je serais certainement avocate [elle a suivi des études de droit] mais j'aurais pas vécu un quart de ce que j'ai vécu. Ils m'ont offert une couronne, j'ai fait le tour du monde... Ce n'est pas de la tristesse, c'est juste de l'émotion parce que c'est une page de ma vie. J'ai beaucoup de gratitude en fait. C'est pour ça que j'ai aussi envie de continuer à m'investir pour la France", a-t-elle confié dans le numéro du samedi 3 septembre.

J'ai envie que les Français me découvrent autrement

Cette semaine, Sylvie Tellier a effectué une visite au ministère de l'économie et des finances à Bercy. Toutefois, pas question pour la jeune femme de 44 ans d'entamer une carrière politique. "Ça fait vingt ans que je parcours la France sans faire de politique et j'ai bien envie de continuer", a-t-elle fait savoir avec le sourire. Désormais, l'ex Miss France veut promouvoir le savoir-faire à la française. "Je suis en train d'écrire une nouvelle carte dans ma vie professionnelle", a-t-elle exprimé. Mais surtout, Sylvie Tellier aimerait se défaire de l'image dure provoquée par son rôle de directrice de Miss France : "J'ai envie que les Français me découvrent autrement. J'ai envie de leur montrer la vraie Sylvie. Celle qui est à l'intérieur. Je suis assez déconneuse, aussi un peu cool. Je veux montrer aux Français que, derrière l'institution et le rôle de la directrice de Miss France, il y a une Sylvie Tellier plus légère", a-t-elle conclu.

En tout cas, Sylvie Tellier participera bien à l'élection de Miss France 2023 qui se tiendra le samedi 17 décembre prochain.