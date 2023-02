"Ne l'épousez pas" : Harry et William cash avec leur père à propos de Camilla, très déterminée

Contrairement à ce que beaucoup imaginaient, le prince Harry et le prince William, les garçons nés du mariage entre Charles III et Lady Diana, n'étaient pas fermement opposés au mariage de leur père et de leur belle-mère. Du moins pour les raisons que l'on peut imaginer. Comme le fait savoir le prince Harry dans ses mémoires publiées le 10 janvier dernier, les frères préféraient faire renoncer leur père pour des questions d'image publique.

Conscient du gros effort qu'il demandait à Harry et William, le roi Charles, encore prince à l'époque, avait pris soin de demander l'autorisation à ses fils pour obtenir leur bénédiction concernant sa relation avec Camilla : "Quand il nous l'a demandé, Willy et moi lui avons promis que Camilla serait chaleureusement accueillie au sein de la famille, écrit-il. La seule chose que nous souhaitions en contrepartie, c'est qu'il ne l'épouse pas. [...] Un mariage déclencherait une controverse. La presse sauterait sur l'occasion. Cela inciterait le pays tout entier, le monde tout entier, à évoquer de nouveau Maman, à comparer Maman et Camilla, et personne n'avait intérêt à ça. Encore moins Camilla."

Les deux fistons ont alors poursuivi : "Nous vous soutenons. Nous acceptons Camilla. Mais s'il vous plaît, ne l'épousez pas. Contentez-vous d'être ensemble, Papa. Il n'a pas répondu." Ce à quoi ils ne pensaient alors pas, c'était que la personne la plus difficile à convaincre n'était pas leur père : "Peu de temps après nos présentations sommaires, elle s'est lancée dans une opération de longue haleine, entrant en campagne pour accéder au statut d'épouse et, au bout du compte, à la Couronne. (Avec la bénédiction de Papa, présumions-nous.) Des rumeurs ont commencé à circuler, dans tous les journaux, sur la conversation privée qu'elle avait eue avec Willy, étayées par des détails très précis, que Willy ne leur avait bien évidemment pas fournis. Ces fuites ne pouvaient venir que de la seule autre personne présente lors de cette rencontre. Et elles avaient été manifestement orchestrées par le nouvel expert en relations publiques que Camilla avait convaincu Papa d'engager."

Une journée aussi joyeuse que triste

Le 9 avril 2005, le prince Charles et Camilla Parker-Bowles se disaient 'oui' devant la famille et les admirateurs de la Couronne. Une cérémonie loin des événements fastueux organisés pour les autres couples des Windsor, Charles et Camilla ayant déjà été mariés tous les deux avant leur union commune. Mais ce qui fut une journée de fête chaque année depuis leur échange de voeux est désormais bien triste depuis l'année 2021. Le même jour, il y a bientôt 2 ans, le prince Philip mourait à l'âge de 99 ans. Une disparition qui a bien assombri l'anniversaire de mariage de Charles et Camilla.