Diaporama : "Ne l'épousez pas" : Harry et William cash avec leur père à propos de Camilla, très déterminée

1 / 16 "Ne l'épousez pas" : Harry et William cash avec leur père à propos de Camilla, très déterminée

Les princes Harry et William ont tenté de convaincre leur père Charles de ne pas épouser leur belle-mère Camilla. Le prince William, duc de Cambridge, et son frère Le prince Harry, duc de Sussex, se retrouvent à l'inauguration de la statue de leur mère, la princesse Diana dans les jardins de Kensington Palace à Londres, Royaume Uni. Ce jour-là, la princesse Diana aurait fêté son 60ème anniversaire.

Les frères n'agissaient pas ainsi par mauvais sentiments envers celle qui a trahi leur maman. Le prince William, duc de Cambridge, et son frère Le prince Harry, duc de Sussex, se retrouvent à l'inauguration de la statue de leur mère, la princesse Diana dans les jardins de Kensington Palace à Londres, Royaume Uni, le 1er juillet 2021. Ce jour-là, la princesse Diana aurait fêté son 60 ème anniversaire.

Harry et William souhaitaient protéger le clan de toute la haine et de toutes les critiques qu'une telle annonce allait engendrer. Le prince William, duc de Cambridge, et son frère Le prince Harry, duc de Sussex, se retrouvent à l'inauguration de la statue de leur mère, la princesse Diana dans les jardins de Kensington Palace à Londres, Royaume Uni, le 1er juillet 2021. Ce jour-là, la princesse Diana aurait fêté son 60 ème anniversaire.

" Un mariage déclencherait une controverse. La presse sauterait sur l'occasion. Cela inciterait le pays tout entier, le monde tout entier, à évoquer de nouveau Maman, à comparer Maman et Camilla, et personne n'avait intérêt à ça. Encore moins Camilla" écrit le prince Harry dans ses mémoires. Le prince William, duc de Cambridge, et son frère Le prince Harry, duc de Sussex, se retrouvent à l'inauguration de la statue de leur mère, la princesse Diana dans les jardins de Kensington Palace à Londres, le 1er juillet 2021. Ce jour-là, la princesse Diana aurait fêté son 60 ème anniversaire.

Mais c'était mal connaître Camilla, déterminée à faire valider par tous sa relation, aussi controversée fut-elle, avec le futur roi d'Angleterre, le prince Charles. Le prince Charles, Camilla Parker Bowles, duchesse de Cornouailles - La famille royale d'Angleterre lors de la parade aérienne de la RAF pour le centième anniversaire au palais de Buckingham à Londres. Le 10 juillet 2018

Camilla Parker-Bowles a obtenu gain de cause et a fini par épouser son prince le 9 avril 2005 au château de Windsor. MARIAGE DU PRINCE CHARLES ET DE CAMILLA PARKER BOWLES A WINDSOR

Le prince Edward, comte de Wessex, le prince William, duc de Cambridge, Peter Phillips, le prince Harry, duc de Sussex - Arrivées aux funérailles du prince Philip, duc d'Edimbourg à la chapelle Saint-Georges du château de Windsor, le 17 avril 2021.

Le prince William, duc de Cambridge, et le prince Harry, duc de Sussex, lors de la conférence "2018 Illegal Wildlife Trade" au palais St James à Londres. Le 10 octobre 2018

Photo de famille pour les 70 ans du prince Charles, prince de Galles, dans le jardin de Clarence House à Londres, Royaume Uni, le 14 novembre 2018. Le prince de Galles pose en famille avec son épouse Camilla Parker Bowles, duchesse de Cornouailles, et ses fils le prince William, duc de Cambridge, et le prince Harry, duc de Sussex, avec leurs épouses, Catherine (Kate) Middleton, duchesse de Cambridge et Meghan Markle, duchesse de Sussex, et les trois petits-enfants le prince George, la princesse Charlotte et le jeune prince Louis.

Le prince Harry se déplace à La Haye quelques jours après la naissance de son premier enfant Archie pour une conférence pour la prochaine compétition Invictus Games qui se déroulera aux Pays-Bas. Il a été reçu par la princesse Margriet des Pays-Bas. Invictus Games est une compétition multisports pour les soldats et vétérans de guerre blessés et handicapés, s'inspirant des jeux paralympiques, ils tirent leur nom du poème Invictus de William Ernest Henley ; le slogan, I AM, renvoie d'ailleurs aux deux derniers vers du poème. La Haye, le 9 mai 2019.

Camilla Parker Bowles, duchesse de Cornouailles - Arrivées des participants à la messe en l'honneur de la journée du Commonwealth à l'abbaye de Westminster à Londres le 11 mars 2019.

Le prince William, duc de Cambridge, Sir David Attenborough, le prince Charles, prince de Galles, le prince Harry, duc de Sussex, à la première de la série Netflix "Our Planet" au Musée d'Histoires Naturelles à Londres, le 4 avril 2019.

Le prince Charles, prince de Galles, lors de la première de la série Netflix "Our Planet" au Musée d'Histoires Naturelles à Londres, le 4 avril 2019.

Catherine Kate Middleton, duchesse de Cambridge, le prince William, duc de Cambridge, le prince Harry, duc de Sussex, Meghan Markle, enceinte, duchesse de Sussex, le prince Charles, prince de Galles lors de la messe en l'honneur de la journée du Commonwealth à l'abbaye de Westminster à Londres le 11 mars 2019.