"Ne va pas là-dessus" : Matthieu Delormeau très embarrassé après une révélation coquine

Matthieu Delormeau est-il en couple ? Cette question, beaucoup se la posent mais personne n'arrive à avoir la réponse. Très mystérieux quant à sa vie privée, le chroniqueur de 48 ans ne lésine pas sur les détails croustillants de son intimité, comme il a pu le faire ce mardi 26 avril. Alors que chacun des membres de l'équipe énumérait ses gestes pour préserver l'environnement, Matthieu Delormeau n'était pas peu fier qu'il était friand des bains... à deux ! Si tout seul, l'empreinte écologique est grande, en binôme, les conséquences sont moindres. Il a même pensé à tout pour pouvoir profiter de ces opportunités le plus possible : "J'ai fait faire une grande baignoire, j'ai mis les robinets sur le côté, jamais derrière pour être sûr qu'on puisse être à deux dans la baignoire sans que personne ne soit dérangé ! Prendre un bain à deux c'est écolo !"

Si l'idée n'a pas vraiment séduit Cyril Hanouna, Matthieu Delormeau a tenté de le faire changer d'avis : "Ça peut être sexy, ça dépend qui est dans la baignoire !" L'animateur a donc tenté d'en savoir plus sur les pratiques aquatiques de Matthieu Delormeau. Et ce dernier a pris tout le monde de court en avouant que sa dernière séance de trempette en bonne compagnie remontait à "avant-hier" : "J'adorerais retrouver son prénom en plus, parce qu'il était très sympa !" Cette anecdote plutôt vache a fait rigoler avant de faire tiquer certains de ses petits camarades autour de la table.

Effectivement, à bien y réfléchir, des chroniqueurs, à l'image de Valérie Bénaïm et Géraldine Maillet, se sont souvenus qu'il y a encore peu de temps, Matthieu Delormeau révélait être en couple : "Tu n'as pas un compagnon toi, normalement ? T'as pas un mec toi ?" Après avoir laissé échapper un rictus, le chroniqueur est passé à la défensive : "Ne va pas là-dessus, doucement !" Chacun a tenté d'en savoir un peu plus et de tirer les vers du nez de Matthieu Delormeau pour obtenir l'information. Une situation dont s'est extirpé le principal intéressé dans un rire gêné : "Mais moi je suis comme vous, a-t-il indiqué à Cyril Hanouna. Moi, je suis pour la vie !" Et s'il y a eu bain avec un autre, c'est pour "des questions d'écologie". Ou comment noyer le poisson.