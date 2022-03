Matthieu Delormeau révèle son fantasme avec Cyril Hanouna, l'animateur très gêné

Il ne l'a jamais caché depuis qu'il a pris ses quartiers dans Touche pas à mon poste : Matthieu Delormeau ressent quelque chose pour Cyril Hanouna. Le chroniqueur en rigole et en a même déjà fait part dans le passé au principal intéressé, sous couvert d'humour. Mais sa nouvelle révélation de ce mercredi 16 mars a bizarrement moins fait rigoler l'animateur du talk show...

Pour rendre service à ses collègues, Matthieu Delormeau a donné ses astuces pour éviter de tomber sur des "mauvais coups" lors de virées en boîte quand il partait à Mykonos en vacances : "Tout ce qui paraît froid, extérieurement, est très chaud dans un slip ou dans un lit. Et à l'inverse, si en boîte, t'en vois un qui est trop extravagant, laisse tomber ! C'est un mauvais coup !" Conscient de ce qu'il venait de sortir, Matthieu Delormeau a rattrapé le coup en s'adressant à son boss : "Je ne dis pas ça pour vous parce que vous êtes très extravagant, c'est l'exception !"

Cyril Hanouna a évidemment voulu en savoir plus. Et il n'a pas été déçu d'apprendre qu'il était sur la "to do list" [liste de choses à faire, ndlr] de Matthieu Delormeau : "Il me reste des choses à faire sur ma liste, il y a vous !" Le sang du papa de Bianca et Lino n'a fait qu'un tour en apprenant ce qu'il envisageait pour eux : "Juste coucher ensemble une fois". Sans tergiverser, Cyril Hanouna a directement annoncé la couleur pour éviter tout espoir du côté de son employé : "Ah bon ? Et bien, ça ne sera pas possible".

Matthieu Delormeau est-il toujours à la recherche de l'amour ? Si en septembre dernier, Cyril Hanouna révélait que le chroniqueur était en couple, l'histoire n'a pas duré très longtemps. Depuis, pas de nouveau coup de coeur sous le soleil de la vie du chroniqueur. Ce ne sont pourtant pas les occasions qui manquent. En janvier dernier, il avait jeté son dévolu sur le chanteur Yanns, interprète de la chanson favorite de Cyril Hanouna Clic Clic Pan Pan. Malheureusement pour lui, le coup de coeur n'avait pas été réciproque. Qu'il ne baisse pas les bras, si l'échec est une nouvelle fois palpable avec Cyril Hanouna, la prochaine fois sera peut-être la bonne.