"Je suis amoureux" : un invité de TPMP fait craquer Matthieu Delormeau...

Les émissions de télévision sont parfois le théâtre de coups de foudre. Alice Taglioni et Laurent Delahousse sont bien placés pour le savoir... Ce mercredi 19 janvier, Matthieu Delormeau s'est lui aussi laissé embarquer dans la folie du coup de coeur sur le plateau de Touche pas à mon poste.

Fan de la chanson Clic Clic Pan Pan de Yanns, Cyril Hanouna a convié son interprète Yanns dans l'émission. L'animateur était plus qu'heureux de l'avoir à ses côtés et il n'était pas le seul. Matthieu Delormeau a rapidement fait savoir qu'il en pinçait pour le jeune Nancéien de 24 ans après son départ : "Je suis amoureux". Intéressé par les confidences de son chroniqueur, Cyril Hanouna a voulu en savoir plus : "Je l'ai croisé dans les couloirs, je l'ai trouvé magnifique". S'il n'a pas osé l'aborder par peur de "l'importuner", Matthieu Delormeau a la ferme intention de ne pas laisser passer sa chance : "Je vais essayer de déjeuner avec lui demain ou après-demain." Cyril Hanouna a malheureusement dû calmer ses ardeurs, rappelant qu'il n'était pas un coeur à prendre, au grand dam de Matthieu Delormeau.

Il semblerait que la dernière relation de Matthieu Delormeau ne soit plus d'actualité. En septembre dernier, Cyril Hanouna avait créé le malaise chez son chroniqueur en dévoilant sa situation amoureuse. L'ancien animateur du Mad Mag ne s'était plus étendu sur le sujet depuis. Une discrétion qui peut se comprendre si Matthieu Delormeau n'a plus rien à raconter en raison de leur séparation.

Il y a deux ans pourtant, Matthieu Delormeau semblait prêt à se ranger. Il avait même posté sur Instagram un cliché de lui main dans la main avec son compagnon pour officialiser un peu plus sa situation amoureuse. L'identité de l'heureux élu n'avait pas été dévoilée par respect pour lui : "C'est l'ami d'un ami. On s'était déjà un petit peu chinés. Et c'est compliqué pour lui parce qu'il n'a pas encore vraiment dit son homosexualité à toute sa famille".