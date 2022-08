"New Home" : Sophie Tapie emménage avec son chéri Baptiste Germain, photo de leur nid douillet

Le 3 août dernier, Sophie Tapie avait dévoilé pour la première fois l'identité de son chéri sur Instagram. Collés l'un à l'autre, les amoureux apparaissaient en plein câlin face à la mer. "#nousdeuxcontrelerestedumonde" écrivait-elle en légende. "L'essentiel c est l alchimie qu'il y a entre vous deux il peux y avoir d explications, l amour c est comme cela! Bon vent à vous, et tout ce qui est pris est pris, le bonheur et être bien ensemble", "Vous êtes magnifiques. Point", "Tellement heureuse pour toi, le pays basque est tellement beau, et tt est beau, l'amour aussi", "Vous êtes magnifiques tous les deux", "Ce sera votre force" avaient commenté plusieurs internautes.

Une annonce qui intervient quelques mois seulement après son divorce avec Jean-Mathieu Marinetti qu'elle avait épousé en août 2020. "5 ans d'amour qui vont se transformer d'un commun accord, et je l'espère 100 ans d'amitié. L'année n'a été simple pour personne. C'est une page qui se tourne pour en écrire de nouvelles, certes différentes, mais nous le savons, avec encore beaucoup de rire et d'amour, d'un autre genre. Merci à vous tous de respecter notre choix. La vie est belle et doit continuer ainsi. Love you." avait-elle écrit, signant ainsi la fin définitive de sa belle histoire d'amour avec Jean-Mathieu.