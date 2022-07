Sophie Tapie a retrouvé l'amour avec un jeune rugbyman : le couple ne se cache plus !

Ils s'aiment et ne se cachent plus. En début de semaine, on apprenait que Sophie Tapie avait retrouvé l'amour. La fille du regretté Bernard Tapie est en effet en couple avec un séduisant sportif de 21 ans. L'heureux élu ? Baptiste Germain, un joueur français de rugby qui évolue au poste de demi de mêlée au Stade toulousain. Les deux amoureux avaient été aperçus enlacés de dos sur une story discrète. Cette fois, plus question de se camoufler, le jeune rugbyman a partagé une photo pleine de tendresse avec la chanteuse de 34 ans.

En vacances au Pays Basque, le jeune couple apparaît complice sur une plage. Le sportif s'est contenté d'inscrire en légende de sa photo "Golden Hour", avec un émoji coeur jaune. La photo et le bonheur des amoureux semblent avoir fait mouche dans le monde du rugby puisque les joueurs Pierre Fouyssac, Thomas Ramos et Arthur Bonneval ont tous commenté la publication.