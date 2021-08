Sophie Tapie remontée contre Jenifer ? Souvenirs d'une coach peu investie...

Celle qui a dit "oui" à son chéri Jean-Mathieu Marinetti confie que son passage dans l'émission de TF1 ne l'a "absolument pas aidée" et qu'elle était "le vilain petit canard" de la saison. La trentenaire a pu néanmoins compter sur un grand artiste, qui l'a épaulée :Johnny Hallyday. "Il m'avait conseillé de m'exiler dans un autre pays pour faire mes preuves et revenir plus forte. J'ai suivi son conseil et c'est exactement comme ça que ça s'est passé ! J'ai bien fait de l'écouter", raconte la soeur de Laurent, Stéphane et Nathalie, qui est allée au Canada pour gagner en expérience.

A son retour, celle qui est également comédienne, a eu droit à une place dans la tournée du Taulier. Sophie Tapie a fait la première partie de Born Rocker en 2013 : un véritable tremplin pour un jeune artiste et une très bonne école. Quant à Jenifer, personne ne connaît l'origine de son silence...