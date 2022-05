Sophie Tapie divorce de Jean-Mathieu Marinetti ! Triste annonce deux ans après le mariage

Après cinq ans d'amour, clap de fin pour Sophie Tapie et son époux Jean-Mathieu Marinetti. C'est en effet la fille du regretté Bernard Tapie, mort en octobre 2021, qui a annoncé la nouvelle sur Instagram, ce lundi 30 mai 2022. "5 ans d'amour qui vont se transformer d'un commun accord, en je l'espère 100 ans d'amitié", a écrit Sophie Tapie en story. Elle précise : "L'année n'a été simple pour personne." Il faut dire qu'en plus d'avoir dû affronter le contexte de crise sanitaire, la jeune femme de 34 ans, venue au Festival de Cannes , a perdu l'être le plus cher pour elle, son papa, il y a seulement quelques mois.

"C'est une page qui se tourne pour en écrire de nouvelles, certes différentes mais nous le savons, avec encore beaucoup de rire et d'amour, d'un autre genre", continue Sophie Tapie. Mariée en août 2020 à Saint-Tropez la chanteuse et Jean-Mathieu Marinetti semblent en tout cas garder de très bons rapports malgré cette rupture. L'artiste remercie par avance ses followers pour "respecter (leur) choix". "La vie est belle et doit continuer ainsi", fait-elle savoir avant de déclarer son amour à son futur ex-mari : "I love you".

Pourquoi elle n'a jamais pris le nom de son époux ?

De son côté, Jean-Mathieu Marinetti s'est contenté de partager le message explicite de Sophie Tapie, sur son compte Instagram. La dernière photo postée par ce dernier, qui remonte à 2020, n'est autre qu'un cliché de leur mariage. "Love of my Life", avait-il alors commenté. Les amoureux ne vivaient pas ensemble, et Sophie Tapie évoquait récemment leur union. Dans Les Maternelles, il y a quelques jours, en mai, elle avait répondu avec franchise aux questions de l'animatrice Agathe Lecaron.