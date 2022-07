Sophie Tapie tout juste divorcée et de nouveau en couple : elle a retrouvé l'amour avec un séduisant sportif !

On l'avait laissée, en mai, triste d'une séparation devenue inévitable avec son mari, Jean-Mathieu Marinetti... La voilà plus heureuse que jamais, dans les bras de son nouvel amoureux ! Actuellement en vacances au Pays Basque, où elle a fêté l'anniversaire d'un de ses amis et profite de la plage et du bateau, Sophie Tapie a en effet été prise en photo enlacée par le rugbyman Baptiste Germain. Celui-ci, plutôt romantique, a posté le cliché sur son compte Instagram, accompagné d'un joli coeur blanc... qui ne laisse que peu de doutes sur la nature de leur relation.

La jeune femme, sans plus de commentaires, a simplement republié la photo sur son propre compte, officialisant ainsi une relation qui semble plutôt récente mais déjà bien solide avec le sportif, engagé comme demi de mêlée au Stade Toulousain... et qui semble plutôt sexy avec son dos musclé et ses cheveux châtains ! Bordelais, il avait commencé sa carrière dans sa ville natale, avant de prendre son envol dans la "Ville Rose", où il est en train de s'affirmer réellement.