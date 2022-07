Sophie Tapie : Topless en bas de bikini, elle partage une photo de ses vacances paradisiaques !

Révélations inédites

En mai dernier, la jolie blonde avait déjà fait parler d'elle, mais dans un tout autre registre. Elle avait expliqué être très fière de son patronyme, malgré la réputation sulfureuse de son papa, décédé l'année dernière. Pour elle, pas question de changer de nom de famille. "Ce n'est pas possible en fait. Premièrement, ce serait se foutre de la gueule des gens. Cela fait pas deux mois que je fais ce métier. J'ai fait des films, de la télé. Les gens me connaissent sous ce nom (...) Je pense que les gens seraient déçus que je me travestisse et que je prenne un autre nom. Je ne me vois pas aujourd'hui changer de nom" avait-elle déclaré dans l'émission Les Maternelles.

Un nom dont elle est très fière, à tel point qu'elle l'a conservé malgré son union avec Jean-Mathieu Marinetti en août 2020 à Saint-Tropez, dont elle est séparée depuis l'interview. "Je suis mariée mais j'ai pas changé de nom ! Je garde mon nom. J'ai trop galéré à pouvoir le porter maintenant je le garde. Je suis super fière parce que ça raconte une histoire exceptionnelle, d'un parcours de vie exceptionnel, d'un homme exceptionnel" avait-elle expliqué. Tout récemment, elle faisait des confidences inédites sur son ancien amour pour le fils de Patrick Chesnais, décédé tragiquement d'un accident de voiture.