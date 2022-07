Sophie Tapie célibataire : elle s'affiche avec un ex de Secret Story et vit sa meilleure vie à Marseille

Qui dit été ne dit pas forcément repos et farniente ! Pas pour Sophie Tapie en tout cas. L'artiste de 34 ans a annoncé une très bonne nouvelle à ses abonnés sur Instagram : pour le Grand Prix de France sur le circuit du Castellet le 24 juillet prochain, elle aura l'honneur d'interpréter La Marseillaise. Un challenge pour lequel elle se prépare activement, entre deux journées de vacances dans la cité phocéenne. Ce break estival bien mérité, neuf mois après la disparition de son célèbre papa, Sophie Tapie en profite à fond et elle est très bien entourée.

Célibataire depuis l'officialisation de son divorce d'avec Jean-Mathieu Marinetti, Sophie Tapie partage son temps entre Paris et sa ville de coeur Marseille. Chaque retour dans la cité phocéenne signifie retrouvailles avec les copains. Parmi eux, Rémi Notta, ancien candidat de Secret Story et participant de La Villa des coeurs brisés 7. Ce dernier fêtait d'ailleurs son 32ème anniversaire ce dimanche 10 juillet. Un événement que n'a pu manquer Sophie Tapie. En story Instagram (voir diaporama), la jeune femme a dévoilé une photo d'eux deux pour marquer le coup en plus d'un petit message plein d'amour : "Joyeux anniversaire mon minou, Love You." Un clin d'oeil très apprécié par monsieur qui a repartagé le cliché.