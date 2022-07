Bernard Tapie : Une somme astronomique pour la vente de sa villa de Saint-Tropez

Une nouvelle partie des lourdes dettes auxquelles était soumis Bernard Tapie va pouvoir être épongée. Ce mercredi 6 juillet avait lieu, à Liège, en Belgique, une vente aux enchères très particulière : celle de l'immense villa La Mandala acquise par l'homme d'affaires en 2011 dans la ville de Saint-Tropez. Le nouveau propriétaire est américain et a déboursé la modique somme de 81,2 millions d'euros pour s'offrir ce petit bijou de la Côte d'Azur selon les informations du quotidien Var Matin.

L'immense propriété s'étale sur 500m2 de surface, au beau milieu d'un terrain de 2 hectares avec piscine et vue imprenable sur la mer Méditerranée. Ce bien, Bernard Tapie l'avait acheté il y a un peu plus de 10 ans pour 48 millions d'euros. La villa avait été saisie après l'affaire de l'arbitrage frauduleux, au cours duquel Bernard Tapie avait été indemnisé à hauteur de 404 millions d'euros. Somme qui doit désormais être remboursée.

La disparition de Bernard Tapie a automatiquement attribué ses dettes (plus de 600 millions d'euros) à sa dernière épouse Dominique Tapie. La vente de La Mandala, détenue par la filiale luxembourgeoise d'une société belge et saisie par le tribunal de Liège, permettra donc d'en rembourser une partie et de satisfaire le Consortium de Réalisation, chargé de récupérer les 404 millions octroyés injustement à Bernard Tapie d'après la justice qui l'avait finalement déclaré coupable d'escroquerie quelques jours après sa mort.

Ce bien immobilier n'est pas le seul à s'être évanoui du patrimoine des Tapie. Ce même jour, d'autres éléments étaient également mis aux enchères à l'atelier Richelieu à Paris, notamment du mobilier (meubles, rideaux, oeuvres d'art) de l'hôtel particulier de la capitale où Bernard Tapie et sa femme vivaient. L'estimation de départ, - 4 millions d'euros - a d'ailleurs déjà été largement dépassée, les objets ayant été vendus à prix d'or ! Tout comme cette dernière résidence parisienne qu'ils occupaient et que l'homme d'affaires a préféré vendre avant sa mort pour assurer aux mieux les arrières de son épouse.

En février dernier, Paris Match révélait qu'en 2020, l'ancien patron de l'OM avait cédé à François Pinault leur hôtel particulier au coeur de Paris pour 80 millions d'euros. Une transaction dont Dominique Tapie n'avait apparemment pas été avertie. Logée dans un appartement rive gauche grâce au coup de pouce de Jean-Louis Borloo, la maman de Sophie Tapie réapprend à vivre seule mais toujours entourée des siens face aux nombreuses épreuves qu'elle affronte depuis la disparition de l'homme de sa vie.