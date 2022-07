Diaporama : Bernard Tapie : Une somme astronomique pour la vente de sa villa de Saint-Tropez

1 / 17 Bernard Tapie : Une somme astronomique pour la vente de sa villa de Saint-Tropez

2 / 17 Bernard Tapie © Panoramic/Bestimage

3 / 17 Exclusif - Bernard Tapie intervient lors de la promotion 2020 de la conférence des avocats du barreau de Paris, 11ème séance du premier tour, à la bibliothèque de l'ordre à Paris. Le 7 septembre 2020. © Dominique Jacovides / Bestimage





4 / 17 Bernard Tapie arrive au tribunal accompagné par son avocat Hervé Témime à Paris le 1er avril 2019.

5 / 17 Exclusif - Bernard Tapie - B.Tapie à la sortie de la 11ème chambre correctionnelle, 2ème section du tribunal de Paris accompagné de ses avocats H.Témime et J.Minkowski à Paris, France, le 1er avril 2019. Le ministère public a requis 5 ans ferme pour Tapie et 3 ans pour S.Richard dont 18 mois avec sursis et interdiction d'exercer toute fonction publique pendant 5 ans. B.Tapie et le PDG d'Orange, S.Richard, seront les prévenus du procès pénal de l'arbitrage rendu en 2008 en faveur de l'ancien homme d'affaires, dans son contentieux avec le Crédit lyonnais sur la vente du fabricant d'équipements de sport allemand Adidas en 1993, qui s'est ouvert le 11 mars 2019. L'homme d'affaires et patron du groupe de médias "La Provence", qui lutte à 76 ans contre un cancer de l'estomac, n'a fait aucune déclaration à son arrivée au tribunal. Après dix ans de péripéties judiciaires, B.Tapie, est jugé pour escroquerie et détournement de fonds publics; S.Richard, 57 ans, qui était alors directeur de cabinet de la ministre de l'Economie C.Lagarde, pour complicité. © CVS/Bestimage





6 / 17 Exclusif - Bernard Tapie - Mariage civil de Sophie Tapie et Jean-Mathieu Marinetti à la mairie de Saint-Tropez en présence de leurs parents et de la famille le 20 août 2020.





7 / 17 Bernard Tapie et sa femme Dominique sont allés diner au restaurant "Le Girelier" à Saint-Tropez. Le 15 juillet 2020





8 / 17 La Une de Var Matin du jeudi 7 juillet 2022

9 / 17 Exclusif - Bernard Tapie intervient lors de la promotion 2020 de la conférence des avocats du barreau de Paris, 11ème séance du premier tour, à la bibliothèque de l'ordre à Paris. Le 7 septembre 2020. © Dominique Jacovides / Bestimage





10 / 17 Bernard Tapie et sa femme Dominique sont allés diner au restaurant "Le Girelier" à Saint-Tropez. Le 15 juillet 2020





11 / 17 Bernard Tapie et sa fille Sophie - Dans le cadre du Gucci Paris Masters a eu lieu l'epreuve "Style & Competition for AMADE" a Villepinte le 7 décembre 2013.





12 / 17 Bernard Tapie et sa femme Dominique - Mariage civil de Sophie Tapie et Jean-Mathieu Marinetti à la mairie de Saint-Tropez en présence de leurs parents et de la famille le 20 août 2020.

13 / 17 Bernard Tapie et sa fille Sophie - Avant-première de 'Salaud on t'aime' à l'UGC Normandie sur les Champs-Elysées à Paris le 31 mars 2014.

14 / 17 Bernard Tapie - Affaire Tapie : plaidoirie des avocats de la défense, Tribunal de Paris , 11ème chambre correctionnelle, 2ème section, Paris le 4 avril 2019. Lundi 1er Avril, le ministère public a requis 5 ans ferme pour Tapie et 3 ans pour S.Richard dont 18 mois avec sursis et interdiction d'exercer toute fonction publique pendant 5 ans. B.Tapie et le PDG d'Orange, S.Richard, seront les prévenus du procès pénal de l'arbitrage rendu en 2008 en faveur de l'ancien homme d'affaires, dans son contentieux avec le Crédit Lyonnais sur la vente du fabricant d'équipements de sport allemand Adidas en 1993, qui s'est ouvert le 11 mars 2019. L'homme d'affaires et patron du groupe de médias "La Provence", qui lutte à 76 ans contre un cancer de l'estomac, n'a fait aucune déclaration à son arrivée au tribunal. Après dix ans de péripéties judiciaires, B.Tapie, est jugé pour escroquerie et détournement de fonds publics; S.Richard, 57 ans, qui était alors directeur de cabinet de la ministre de l'Economie C.Lagarde, est jugé pour complicité. ©Pierre Perusseau / Bestimage





15 / 17 Bernard Tapie - Arrivées au Tribunal de Paris, Batignolles - 11e chambre correctionnelle, 2e section pour le procès de Bernard Tapie le 18 mars 2019. B.Tapie et le PDG d'Orange, S.Richard, seront les prévenus vedettes du procès pénal de l'arbitrage rendu en 2008 en faveur de l'ancien homme d'affaires, dans son contentieux avec le Crédit lyonnais sur la vente du fabricant d'équipements de sport Adidas en 1993, qui s'est ouvert ce lundi 11 mars dans l'après-midi. L'homme d'affaires et patron du groupe de médias "La Provence", qui lutte à 76 ans contre un cancer de l'estomac, n'a fait aucune déclaration à son arrivée au tribunal. Après dix ans de péripéties judiciaires, Bernard Tapie, 76 ans, est jugé pour escroquerie et détournement de fonds publics ; Stéphane Richard, 57 ans, qui était alors directeur de cabinet de la ministre de l'Economie Christine Lagarde, pour complicité. © CVS / Bestimage





16 / 17 Bernard Tapie avec sa femme Dominique et sa fille Sophie - Avant-première de 'Salaud on t'aime' à l'UGC Normandie sur les Champs-Elysées à Paris le 31 mars 2014.