"Nouveau look, nouvelle coiffure" : Elodie Fontan canon en combinaison en cuir pour Tarek Boudali

Les années s'enchaînent et le succès est toujours au rendez-vous pour Philippe Lacheau et sa troupe, qui se sont fait connaître sous le nom La Bande à Fifi en 2005 en participant au Grand Journal de Michel Denisot. Un véritable tremplin vers la gloire, puisqu'en 2014, ils cartonnent avec la sortie du film Babysitting. Depuis, on ne compte plus les films à grand succès, d'Alibi.com à Nicky Larson et le Parfum de Cupidon. Si Philippe Lacheau a beaucoup réalisé au début, il a depuis laissé la main à son acolyte de toujours, Tarek Boudali sur certains films.

Après Epouse-moi mon pote, il a réalisé 30 jours max, une comédie policière dans laquelle il tient le rôle principal. Bonne nouvelle pour tous les fans du film, puisqu'une suite vient d'être annoncée et c'est Tarek Boudali en personne qui l'a fait savoir. Sur son compte Twitter, le comédien de 42 ans a publié un tweet hier pour le révéler à ses abonnés et il a même dévoilé le titre en exclusivité : "​​Les amis, je vous annonce que le tournage de mon nouveau film a commencé ! Il s'agit de la suite de 30 Jours Max et s'intitule 3 Jours Max ! Entouré d'une équipe de choc on va vous faire du lourd !!!". Sur la photo qui accompagne l'annonce, on peut voir l'acteur et humoriste torse nu devant une énorme caméra