"'On a bien fait de creuser" : Béatrice de La Boulaye évoque sans détour son cancer

Ce vendredi 4 novembre, France 2 diffuse l'avant-dernier épisode de la saison 3 inédite de Tropiques criminels intitulé La baie des Anglais avec notamment Sonia Rolland (la commandante Mélissa Sainte-Rose), Julien Béramis (le lieutenant Aurélien Charlety) et Béatrice de La Boulaye (le capitaine Gaëlle Crivelli).

C'est sous un tout autre angle que Béatrice de La Boulaye s'est confiée à nos confrères à Télé 7 Jours le mois dernier à l'occasion du mois d'Octobre Rose. En effet, l'actrice de 41 ans a été diagnostiquée d'un cancer du sein. Pour information, Elle a d'ailleurs lancé un appel durant cette interview. "J'aimerais en profiter pour encourager toutes les femmes à aller se faire dépister pour le cancer du sein", avait-elle appuyé. Elle a notamment fait part d'un souvenir périlleux durant le tournage de la saison 3 de Tropiques criminels : "L'année dernière, quelques semaines avant le tournage, j'ai subi une mastectomie reconstruction du sein droit. Sans dépistage, que serais-je devenue ?", s'est-elle demandé.

J'étais persuadée que je n'avais rien

Il y a quelques semaines, Béatrice de La Boulaye a accordé une interview à Femme Actuelle dans laquelle elle a annoncé avoir eu un cancer de "24 jours". "C'est la gynéco qui m'avait demandé d'aller faire une petite mammo de contrôle que je n'avais pas faite depuis 2 ou 3 ans, a-t-elle raconté. Il y avait des petits foyers de microcalcifications dans un sein. On a fait une petite biopsie, ça révélait des cellules atypiques. Tous ces médecins étaient assez zélés. On a continué à chercher. Je n'étais pas hyper volontaire. J'étais persuadée que je n'avais rien (...) Et donc, j'ai rencontré un professeur un peu plus spécialiste."

Suite à cela, Béatrice de La Boulaye a dû subir une tumorectomie, une opération des seins. "La première opération est celle où on m'a enlevé un bout pour prélever une biopsie plus grosse finalement. Celle-là, c'est celle qui m'a le plus violentée parce que, tout à coup, on touchait à mes seins, auxquels on n'avait jamais touché. Ce n'était pas pour des raisons esthétiques. Quand il m'a donné les résultats, il m'a dit : 'On a bien fait de creuser parce que vous aviez une petite tumeur de 2 mm." Contrainte d'annoncer son cancer du sein à ses proches, la jeune femme a tenté de les rassurer : "Avec le mot cancer, il y a le mot "mort" qui est associé. Et quand vous en parlez à votre entourage, la moitié du job c'est de les rassurer parce que pour tout le monde, vous allez mourir."