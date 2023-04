"On a de la morve partout..." : Virginie Ledoyen et sa scène de sexe avec Leonardo DiCaprio, "pas glam du tout"

Dans le film Notre Dame, diffusé ce soir sur France 5, Virginie Ledoyen incarne Maud Crayon, une architecte originaire des Vosges qui remporte sur un énorme malentendu le grand concours lancé par la mairie de Paris pour réaménager le parvis du prestigieux édifice de la capitale. Un long-métrage dans lequel la jolie brune brille à l'écran. Mais pour rappel, elle bénéficie aussi d'une certaine reconnaissance à l'international, puisqu'à la fin des années 1990, elle tournait pour la première fois à Hollywood sous la direction de Danny Boyle dans La Plage. Elle avait ainsi donné la répliqué à Leonardo DiCaprio, partageant même une scène à caractère sexuel avec lui.

Une belle expérience, même si l'envers du décor était beaucoup moins sexy qu'il n'y paraissait, comme elle le révélait lors d'un entretien accordé au magazine Les Inrockuptibles en juillet 2018 : "Pour le coup, à l'écran, la scène d'amour avec la musique des All Saints est très jolie, mais à tourner... on est sous la flotte, on s'embrasse sous l'eau, on a de la morve partout, on crache... Ce n'est pas glam du tout !". Une interview au cours de laquelle elle expliquait également ne pas se souvenir de sa toute première scène de sexe sur le grand écran, elle qui est "assez pudique" de nature.

Ça m'intéresse assez peu

"Je ne juge personne, je ne suis pas cul-béni, mais c'est très intime quand même... Pour le coup, il faut être libre avec cette parole. Si on en parle comme un sujet en soi, ça m'intéresse assez peu", avait-elle conclu à ce sujet. Et puis tout cela n'est que du cinéma car, bien que Leonardo DiCaprio soit un très bel homme, ce n'est pas de lui qu'elle est tombée amoureuse, mais du chef décorateur Louis Soubrier, qu'elle avait rencontré sur le tournage du film Héroïnes de Gérard Krawczyk, en 1997. De leur relation est née la petite Lila, qui est aujourd'hui âgée de 21 ans, et ressemble comme deux gouttes d'eau à sa mère.

Mais cette histoire n'aura pas duré puisqu'elle sera par la suite tombée sous le charme d'Arié Elmaleh, le frère de Gad. Ensemble, ils ont eu deux enfants : un fils, Isaac, né en juillet 2010, puis Amalia, qui a pointé le bout de son nez en en avril 2014. Mais là aussi, cette romance aura une fin. À noter que l'actrice a également déjà été la compagne du chanteur Benjamin Biolay ainsi que celle du cinéaste Pascal Laugier.