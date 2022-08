Virginie Ledoyen : Sa fille Lila est son sosie, photos de la belle brune

Maman de Lila (née le 27 septembre 2001, fruit de son amour avec le décorateur Louis Soubrier) et d'Isaac et d'Amalia (nés respectivement en juillet 2010 et avril 2014, nés de son amour avec Arié Elmaleh), Virginie Ledoyen était apparue pour la première fois avec son ainée lors du festival de Cannes en 2018. Invitées à un prestigieux diner Dior - Madame Figaro Unifrance à l'hôtel JW Marriott lors du 71ème Festival International du Film de Cannes, mère et fille avaient fait sensation sur le tapis rouge de la Croisette le 12 mai 2018.

Véritable sosie de sa maman, la jolie jeune femme a hérité de la belle chevelure brune de jais de sa maman ainsi que de sa peau couleur porcelaine et de ses yeux couleur châtaigne. Sublime dans une robe vaporeuse blanche, Lila avait séduit les photographes de Cannes, tout comme sa maman, très élégante dans une robe ample rouge corail signée Dior. Pour rappel, elle était cette année-là membre du jury de la sélection Un Certain Regard.

Alors, la belle Lila suivra-t-elle bientôt les traces de sa maman et se destine-t-elle à une carrière dans le cinéma ? Selon sa maman, ce n'est pas du tout à l'ordre du jour. Interviewée en 2018 par Télé 7 Jours, l'actrice des films La Plage, Les adieux à la reine et Huit Femmes avait ainsi confié qu'elle n'avait d'ailleurs vu qu'un seul film dans lequel elle avait joué : "Je pense que Lila n'a vu qu'un film dans lequel j'ai joué. Elle a vu La Plage. Mais ce que ça génère chez elle, je n'en sais rien." ajoutant qu'elle avait fait très peu de commentaires sur le long-métrage. "Et pourtant, on parle de cinéma à la maison !" avait confié l'actrice qui a récemment détaillé sa scène de sexe très gênante et pleine de "morve" avec Léonardo DiCaprio.

Un peu étonnée que Lila ne souhaite pas tenter sa chance dans le 7ème art, Virginie Ledoyen avait ajouté : "J'ai moi-même commencé très tôt [à 10 ans, dans Les Exploits d'un jeune Don Juan, NDLR]. C'est un métier que j'aime énormément, donc je l'encouragerais, mais je n'ai pas vraiment l'impression que cela l'intéresse."