"On doit s'affamer" : Channing Tatum révèle ses terribles sacrifices pour son corps de rêve

Sexy Dance et Sexy Dance 2, la saga Magic Mike, Foxcatcher... Channing Tatum a souvent montré les muscles sur grand écran ! L'acteur est désormais aussi célèbre pour son corps de rêve que pour son impressionnante filmographie. Il révèle avoir fait des sacrifices et suivi des régimes pour obtenir cette carrure : "Ce n'est pas naturel. On doit s'affamer."

Cette semaine, Channing Tatum était invité sur le plateau de l'émission The Kelly Clarkson Show, présentée par Kelly Clarkson. Il y a fait la promo de son nouveau film, Dog, et évoqué la saga Magic Mike qui l'a révélé. L'acteur de 41 ans a confié avoir hésité à accepter la proposition du rôle de Magic Mike's Last Dance (dont la date de sortie est encore inconnue), essentiellement à cause de difficultés à rester en forme.

"C'est dur. Garder cette forme, même quand on fait du sport ? Ce n'est pas naturel. On doit s'affamer. Je ne pense que ce soit sain d'être aussi mince, explique Channing à la chanteuse et présentatrice de l'émission. Je ne sais vraiment pas comment les gens qui travaillent à plein temps arrivent à rester en forme, parce que c'est mon travail et j'y arrive à peine."

Le job du nouveau compagnon de l'actrice (et fille de Lenny Kravitz) Zoë Kravitz consiste donc à s'exercer régulièrement (deux fois par jour, a-t-il précisé), mais aussi à bien s'alimenter et à des heures précises. Channing a déjà suivi des régimes qu'il décrit ainsi : "Tout a le goût de l'eau. Ça n'en a aucun."