"On en est encore là..." : Nawell Madani reprise de volée par un journaliste après ses propos sur la charge mentale des femmes

C'est une série qui vient tout juste de sortir sur Netflix et pourtant, elle fait déjà énormément parler d'elle. Avec Jusqu'ici tout va bien, une série dans laquelle elle incarne une journaliste, Nawell Madani a visiblement divisé et les avis sont contrastés sur les réseaux sociaux. Invitée de l'émission Quelle Époque !, présentée par Léa Salamé, l'humoriste et réalisatrice belge de 39 ans en a profité pour évoquer un sujet qui lui tient à coeur, la charge mentale des femmes. "Nous, quand on rentre à la maison, on ne pose pas les pieds sous la table", a-t-elle notamment déclaré, faisant l'unanimité sur le plateau, mais visiblement pas auprès de tous les hommes...

Sur Twitter, le journaliste star du journal L'Equipe, Sébastien Tarrago, a rapidement réagi aux propos de Nawell Madani en se montrant particulièrement sarcastique avec elle. "Du coup, si aujourd'hui, j'ai fait une lessive, les courses, un gâteau (à la banane !), un cake à la carotte et au chèvre et 2 ou 3 autres trucs, je suis un débile qui n'a rien compris ou c'est juste que vous devriez changer de mec ?", lui demande-t-il sur Twitter. Visiblement, le sujet touche personnellement plusieurs journalistes bien connus de la rédaction du journal sportif le plus populaire de France, puisqu'il n'est pas le seul à avoir réagi à la polémique déclenchée par les paroles de la compagne de Djebril Zonga.

C'est aussi insultant que de dire que 'les femmes devraient toutes rester en cuisine'

Suivi par près de 150 000 abonnés sur Twitter, Loïc Tanzi n'a que peu goûté les propos de l'ancienne humoriste et il l'a fait savoir. "En 2023, on est encore là à dire que les hommes ne font rien en restant chez eux et 'mettent les pieds sous la table'. C'est aussi insultant que de dire que 'les femmes devraient toutes rester en cuisine'", lance le journaliste, notamment passé par RMC Sport. Des propos qui n'ont pas vraiment plu à certains internautes, qui lui ont fait comprendre que son propre cas ne permettait pas de faire une généralité. "Le classique 'not all men', elle évoque une généralité qui est plus que prouvée, stop le prendre personnellement", rétorque l'un d'eux.