"Vous devriez changer de mec" : Nawell Madani atomisée par un journaliste star de la chaîne L'Équipe

Invitée de Quelle Époque!, ce samedi 8 avril, sur France 2, Nawell Madani a largement fait parler lorsqu'elle a évoqué la charge mentale pour les femmes. Sur le plateau, tout le monde était plutôt d'accord avec ce qu'avançait l'humoriste, en promo pour sa nouvelle série sur Netflix Jusqu'ici tout va bien. À tel point que même Dimitri Rassam, producteur des Trois Mousquetaires mais aussi époux de Charlotte Casiraghi, a tenu à appuyer son propos. "Nous, quand on rentre à la maison, on ne pose pas les pieds sous la table", a déclaré Nawell Madani. Pourtant, il y a bien un journaliste qui n'était pas du tout du même avis qu'elle et n'a pas manqué de lui lancer une pique sur Twitter. Une star de la chaîne L'Équipe.

"Mon mari quand je rentre à la maison il me dit 'eh t'as vu, je t'ai fait la vaisselle', il me dit pas j'ai fait la vaisselle, le mec pense qu'il vit chez l'habitant", s'est amusée l'humoriste, comédienne et réalisatrice face à Léa Salamé."J'ai vu le sketch de Nawell sur le sujet, a expliqué Dimitri Rassam, honnête. C'est troublant de vérité quand même. À un moment donné, quand on regarde objectivement... on fait plus qu'avant, mais on a envie d'une médaille. Chaque fois qu'on fait quelque chose, on a envie d'être reconnu..." Mais de son côté, Sébastien Tarrago, journaliste et notamment chroniqueur de L'Équipe du soir, a massacré Nawell Madani et surtout son couple qu'elle forme avec Djebril Zonga, sur Twitter ce dimanche 9 avril.