"J'étais mince !" : Bruce Toussaint face à des images d'archives dans Quelle époque !, le journaliste a bien changé

Samedi 8 avril au soir, Léa Salamé a présenté un nouveau numéro de son émission Quelle époque !, qui rencontre toujours autant de succès. La journaliste recevait encore une fois autour de sa table des invités d'univers variés, dont Bruce Toussaint. Le présentateur de BFMTV venait défendre son livre Heureusement, elle n'a pas souffert, paru le 5 avril dernier aux éditions Stock et qui parle de la disparition de sa mère.

Bruce Toussaint a eu l'occasion de revenir en long et en large sur l'écriture de cette ouvrage émouvant, dans lequel il se livre comme jamais. Mais le journaliste a également eu le droit à une petite surprise. En effet, après son interview, Léa Salamé a fait ce qu'elle aime le plus : lancer des images d'archives de son invité ! Elle l'avait déjà fait avec Olivier Truchot ou encore Elise Lucet dans d'autres émissions. "Bruce Toussaint, 30 ans d'antenne, on a justement retrouvé une archive de 1994, vous avez 21 ans", a introduit la compagne de Raphaël Glucksmann. Et avant même la diffusion des images, Bruce Toussaint a prévenu tout le monde : "J'étais mince !". "Il était mince, je confirme", a rebondi Léa Salamé en rigolant.

Je ne sais pas qui est cette personne...

À l'époque, Bruce Toussaint faisait ses débuts à la télé au sein du groupe Canal+, où on lui avait confié la présentation d'un journal. Un reportage sur France 3 se demandait alors si 21 ans n'était pas trop jeune pour entamer une telle carrière. Interrogé, Bruce Toussaint prouvait alors qu'il ne manquait déjà pas d'audace. "Puisqu'ils m'ont engagé et que j'y suis, c'est que c'est bon. Je pense qu'ici, ils ont tout compris, que pour être serein il faut mettre en confiance les gens", déclarait-il face caméra, très sûr de lui. En revoyant ces images, le journaliste d'aujourd'hui 49 ans semblait alors quelque peu embarrassé. "Je ne sais pas qui est cette personne", a-t-il lâché dans un rire.

Du côté des audiences, l'émission Quelle époque ! a encore réalisé un joli score sur France 2 en réunissant derrière leurs écrans plus de 1,4 million de téléspectateurs.