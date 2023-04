"On m'a planté un coup de couteau dans le bas-ventre" : Un candidat de Koh-Lanta agressé en pleine rue, il a frôlé la mort

Depuis la fin du mois de février dernier, les fans de Koh-Lanta peuvent suivre chaque mardi soir les aventures des nouveaux candidats de cette édition du Feu sacré. Parmi les 20 sur la ligne de départ, il y avait Quentin, un jeune charpentier de 27 ans originaire de Moselle. Ce dernier est toujours dans la compétition et compte bien aller le plus loin possible, jusqu'à remporter les 100 000 euros en jeu. Avec cet argent, il s'imagine bien s'acheter une maison pour lui, sa compagne et leur fille de 3 ans.

Il compte pour cela sur sa grande détermination et sa rage de vivre, la même qui lui a permis de se relever de difficiles épreuves. Car, à son jeune âge, Quentin a déjà frôlé la mort... à deux reprises. Il y a deux ans notamment, une personne a tout bonnement tenté de le tuer. "Un matin très tôt, après avoir déposé ma fille chez la nourrice, j'ai été suivi en voiture par quelqu'un. Au bout d'un moment, je me suis arrêté pour comprendre pourquoi l'on me poursuivait, et en moins de temps qu'il ne faut pour le dire, un homme est sorti de sa voiture, m'a planté un coup de couteau dans le bas-ventre et s'est enfui aussitôt", a-t-il raconté lors d'une interview pour France dimanche, parue le 31 mars 2023.

J'aime à dire que je suis un survivant !

Heureusement, Quentin s'en est sorti sans trop de dégâts mais simplement avec le regret que l'auteur des faits ne soit jamais arrêté. "Comme je n'ai pas eu le temps de relever sa plaque d'immatriculation, l'affaire a été classée sans suite", a-t-il expliqué. Reste que l'important pour lui est bien sûr d'être toujours en vie. "J'aime à dire que je suis un survivant !", a-t-il également lâché.

Et pour cause, quelques années auparavant, Quentin a été victime d'un accident de moto qui aurait pu se révéler fatal. "Ma mémoire est défaillante parce que j'ai subi un sérieux traumatisme crânien. Ça date de 2013. À la sortie du village, dans un virage, j'ai perdu le contrôle de mon véhicule et j'ai foncé dans un tas de cailloux recouvert par une bâche. Je suis ensuite resté dans le coma durant deux semaines, après avoir eu plusieurs côtes et vertèbres cassées, un hémopneumothorax... J'ai mis plusieurs mois à m'en remettre, au prix d'une longue rééducation. Depuis, je ne suis plus jamais remonté sur une moto", a-t-il raconté.