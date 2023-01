"On me traite de toxico" : Nawell Madani violemment insultée et menacée en présence de sa fille, vidéo choquante

C'est une expérience particulièrement violente et traumatisante que vient de vivre la comédienne et humoriste belge de 39 ans Nawel Madani. En effet, elle a été victime d'une agression verbale, avec insultes et menaces, en pleine rue alors qu'elle était au volant de sa voiture et qu'elle était accompagnée de sa mère ainsi que de sa fille. Une scène qu'elle a eu le réflexe de filmer pour la diffuser ce vendredi 27 janvier sur les réseaux sociaux.

Sur cette séquence à retrouver dans notre diaporama, on peut voir un homme très virulent s'approcher de la voiture de la star belge, essayant même de s'emparer du cellulaire qui est alors en train de capturer les images de cette scène surréaliste. Un autre homme apparaît un peu plus tard dans la vidéo, au volant d'un camion, mais tout aussi remonté.

Nawell Madani, qui ne se laisse pas faire sur le moment, a partagé des détails sur l'altercation. Ainsi, on peut lire les commentaires suivants : "À base de 'Raie lui sa voiture à cette p*te' ; 'Je vais mettre un coup de pied dans ta caisse grosse p*te' ; 'Arrête de prendre de la coke ! Dans votre milieu, il n'y a que ça' ; Sale chi*nne ferme ta gu*ule !'" Une situation que la comédienne affirme n'avoir jamais vécu quant elle est en présence d'un homme. "Bizarre, ça ne m'arrive jamais quand je suis avec un homme...", précise-t-elle ensuite.

Plus jamais je m'embrouille sans contouring !

"Tout ça pour me demander de faire une marche arrière que je comptais bien faire si l'on ne l'avait pas demandé en commençant par : 'Connasse recule !'", développe-t-elle avant de conclure : "Les deux là, c'était la grande classe !"

Dans la légende de sa publication, l'humoriste belge, mère de Lou et en couple avec le mannequin Djebril Zonga poursuit ses explications. "C'est à se demander si t'es solo la nuit, sans témoin, sans le tel...qu'est-ce qu'il se passe ?", débute-t-elle. Avant de relativiser et même d'en rire. "J'ai quand même eu un petit fou rire en disant à ma mère 'Le manque de sommeil avec la petite et les projets... Ma tête-là, on me traite de toxico ! Ça m'a fait plus mal que sale p*te !' Plus jamais je m'embrouille sans contouring !", ironise-t-elle. Rapidement, les internautes ont apporté un soutien massif à Nawell Madani, qui n'est pas prête d'oublier ce moment.