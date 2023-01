"On ne peut pas... c'est pénible à force" : Un couple de L'amour est dans le pré est à bout

Prochainement, une nouvelle saison de L'amour est dans le pré sera diffusée sur M6. Il s'agira déjà de la 18ème. Les téléspectateurs feront alors la connaissance de 14 candidats âgés de 26 à 60 ans et vivant aux quatre coins de la France. Mais les plus adeptes du programme romantique ont beau découvrir de nouveaux visages chaque année, ils n'oublient pas ceux qui les ont précédés, comme Julien révélé en 2008 lors de la troisième saison.

À l'époque, l'éleveur de bovins originaire de la Loire-Atlantique donnait leur chance à ses prétendantes Leila et Nathalie et espérait trouver grâce à l'une d'elle le grand amour. Mais l'aventure ne se révéla pas concluante pour l'agriculteur. Heureusement, quelques mois plus tard, il faisait la rencontre de Floriane, devenue avec le temps sa femme et la mère de ses deux enfants : Axel (né en 2011) et Lina (née en 2019).

Tout le clan s'épanouit tranquillement, n'hésitant jamais à partager quelques bribes de leur vie sur les réseaux sociaux. Mais à force de trop partager, Julien et Floriane se sont retrouvés dans une situation désagréable. En story Instagram, la jeune femme a ainsi décidé de mettre le hola vis-à-vis de certains internautes beaucoup trop insistants. "Il y en a certains, depuis quelques temps, qui nous demandent à ce qu'on les contactent par téléphone et qui nous appellent. Mais, je ne peux pas être plus claire, on ne peut pas échanger nos numéros, on ne peut pas communiquer avec vous, on répond par messages, on fait des lives, c'est déjà pas mal", a déclaré Floriane.

Ça nous gonfle

Et pour elle de prévenir : "Le seul truc que vous risquez, c'est d'être bloqués car ça nous gonfle. Je suis sympa de répondre et de rester gentille mais comprenez qu'on ne peut pas. C'est pénible à force. Je le dis, je le redis et le redis mais on continuent de nous demander nos numéros ou de nous appeler. Croyez-moi, je suis ultra patiente, Julien ça le gonfle plus que moi et il serait beaucoup plus radical en bloquant direct, moi je prends le temps de répondre".

Floriane a profité de cette prise de parole pour également adresser un message tout particulier "aux dragueurs" qui se permettent de lui faire la cour. "Vous n'avez pas vu que sur le compte il est marqué 'Julien/Floriane' ? Je ne suis pas célibataire. C'est un compte commun, Julien voit tous vos messages, attention vous serez bloqués direct pour le coup", a-t-elle ainsi mis en garde.