"On ne va pas se mentir..." : Rofrane (Familles nombreuses) cash sur ses revenus

Plusieurs tribus partagent leur quotidien à l'antenne de TF1 dans Familles nombreuses, la vie en XXL. Parmi elles, les Bambara. Rofrane et Nasser sont les heureux parents de quadruplés, deux filles et deux garçons prénommés Hajar, Noor, Chemsy-Dine et Kheïry-Dine. Lorsque la petite famille ne tourne pas, c'est sur les réseaux sociaux qu'elle donne des nouvelles. Ainsi, dimanche 16 janvier 2021, Rofrane Bambara, qui se remet tout d'une juste d'une hospitalisation, répond aux interrogations de ses plus de 285 000 fidèles abonnés sur Instagram.

En story, la jeune brunette promet alors une réponse "honnête" à la question de savoir si elle souhaite reprendre une vie professionnelle en dehors des réseaux sociaux. "Honnêtement non. On ne va pas se mentir, je bosse de chez moi, je gère mes horaires, je m'occupe de mes enfants et surtout je suis disponible pour eux puisque c'est un travail flexible et je n'en connais pas d'autres", estime alors Rofrane Bambara. Un "sujet qui fâche" pour certains, et la jeune maman le sait. Alors elle tient à préciser qu'elle "mesure cette chance" de pouvoir "être présente pour eux et gagner [sa] vie comme ça, en partie grâce à" ses followers.

Sur Instagram, cette star de Familles nombreuses, la vie en XXL enchaîne alors, entre deux story du quotidien avec ses enfants de bientôt 4 ans, les placements de produits. Et ça rapporte bien plus que tourner dans l'émission de TF1. En effet, en juin 2021, Amandine Pellissard, une autre tête d'affiche du programme, révélait que les parents et leurs enfants ne touchent pas un centime pour partager leur vie devant les caméras. "C'est un documentaire, et le statut juridique d'un documentaire, c'est qu'il n'y a pas de rémunération, avait-elle rappelé lors d'un live sur Instagram. Ce n'est pas une télé-réalité, où ce sont des candidats avec un enjeu et effectivement une rémunération. Familles nombreuses, la vie en XXL est une émission documentaire-réalité qui n'engendre aucune rémunération pour les participants. Il serait bien temps de l'ancrer dans sa tête."

Pas de chèque de la part de TF1 mais une visibilité qui vaut bien plus. Ainsi, le nombre de followers augmente à vue d'oeil pour chacune des familles. Et en plus des placements de produits souvent rémunérés à hauteur du nombre d'abonnés, certaines tribus se voient offrir de nombreux cadeaux de la part de marques mais aussi d'anonymes. En bref, le jackpot !