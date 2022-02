"On ne va pas se morfondre constamment !" : Une star de Top Chef cash sur l'éviction de Michel Sarran

Le départ de Michel Sarran a laissé les téléspectateurs dans l'incompréhension. Lui qui a officié pendant sept ans comme juré dans Top Chef en a subitement été écarté à l'été 2021. Dans la foulée, l'identité de son remplaçant avait été révélée. Il s'agit de Glenn Viel, chef triplement étoilé de 41 ans déjà bien connu puisqu'il a, à plusieurs reprises, joué les invités dans le concours culinaire de M6. Aujourd'hui, à quelques heures du coup d'envoi de la treizième saison, l'éviction de Michel Sarran est évoquée par ses deux anciens acolytes Philippe Etchebest et Hélène Darroze.

Invités du Buzz TV du Figaro, les deux chefs se livrent sur cette prochaine édition de Top Chef. Philippe Etchebest s'explique alors sur les rumeurs à propos d'une supposée mésentente avec Glenn Viel. C'est aussi l'occasion de revenir sur le départ du chef toulousain de 60 ans. "On le regrette... On a passé des bons moments, c'est évident. Et ça ne nous empêche pas de continuer à échanger ensemble", confie Hélène Darroze, seule femme du jury.

De son côté, la star de Cauchemar en cuisine, autre émission à succès de M6, estime que "c'est normal que les choses bougent, c'est comme ça". "Ça fait partie de la vie, ajoute-t-il. On ne va pas se morfondre constamment." Plus encore, Philippe Etchebest, qui est arrivé en même temps que Michel Sarran dans le concours et a noué de forts liens d'amitié avec lui, reste triste de son absence mais relativise. "On l'a regretté bien sûr. On a échangé avec Michel. Je crois qu'il faut passer à autre chose maintenant", conclut-il sur le sujet.

Enfin, questionné sur ce que Glenn Viel apporte de plus que son prédécesseur, le chef bordelais reste juste : "Michel Sarran avait sa sensibilité, son univers. Glenn Viel a le sien. On se nourrit de ces différences, c'est ce qui fait la force de notre métier." Rappelons que du côté de la production de M6, certaines qualités étaient mises en avant de manière plus directe. "Glenn Viel est hyper créatif et moins dans l'empathie que Sarran", indiquait un membre de l'équipe à nos confrères du Parisien en janvier dernier. De leur côté, chef évincé et chef remplaçant sont en bons termes !