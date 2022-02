Top Chef 2022 : Philippe Etchebest, une mésentente avec Glenn Viel ? Il s'explique enfin...

Après sept ans de bons et loyaux services, Michel Sarran a été viré de Top Chef. L'annonce, faite à l'été 2021, a surpris les téléspectateurs et même le principal intéressé. Ses camarades Hélène Darroze, Philippe Etchebest et Paul Pairet avaient témoigné leur tristesse de voir partir leur fidèle ami du concours culinaire de M6. Depuis, le nom de son remplaçant a été révélé. C'est Glenn Viel qui rejoint l'équipe pour la treizième saison du programme. D'après des rumeurs, le courant serait mal passé avec l'historique Philippe Etchebest... En interview, le chef bordelais s'explique.

Ce mercredi 16 février 2022, dans le Buzz TV du Figaro, à l'occasion du lancement le soir même de la nouvelle édition de Top Chef, deux invités prestigieux sont sur le plateau : Hélène Darroze et Philippe Etchebest. Le duo raconte quelques anecdotes de tournage, présente la nouvelle saison placée sous le signe de la créativité... et répond aux mauvaises langues qui évoquaient une certaine mésentente entre Glenn Viel et Philippe Etchebest. "Si vous saviez l'enfer que l'on a vécu, lâche la jolie blonde hilare avant de reprendre plus sérieusement. Tout s'est très bien passé. Il s'est fondu dans le truc, il a pris ses marques tout de suite."

De son côté, Philippe Etchebest joue lui aussi la carte de l'ironie. "Ah bon ? Il y a des mauvaises langues ? Ca n'existe pas, les mauvaises langues !", lance-t-il avec humour. Et de s'expliquer : "C'est débile. C'est pour faire parler un petit peu, pour faire un peu de buzz évidemment. Il faut arrêter les conneries. Absolument pas, bien au contraire." Plus encore, le chef qui a récemment partagé une rare photo avec sa femme Dominique pour la Saint-Valentin précise bien s'entendre avec Glenn Viel : "On s'est croisé sur Top Chef trois fois l'année dernière. C'est surtout là où je l'ai connu. Et puis j'ai eu l'occasion d'aller une fois chez lui avant qu'il ne devienne membre du jury. C'est un super bon cuisinier et c'est un mec super." De quoi clouer le bec de ces fameuses mauvaises langues !