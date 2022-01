Top Chef 2022 : Chefs de prestige, épreuves "déstabilisantes"... Ce qui attend les 15 candidats !

Après la victoire de Mohamed Cheikh lors de la douzième saison en 2021, Top Chef fait son grand retour sur M6 ! Philippe Etchebest, Hélène Darroze et Paul Pairet seront cette fois accompagnés de Glenn Viel, qui remplace Michel Sarran, évincé par la production après sept ans comme juré et chef de brigade. Présentation de cette treizième édition du célèbre concours culinaire de la Six qui promet encore une fois du niveau, de la créativité et bien des surprises.

Des chefs de prestige pour des épreuves "complètement décalées"

Cette année plus que jamais, Top Chef 2022 réunit les plus grands noms de la gastronomie internationale. Stéphane Rotenberg, animateur de l'émission, évoque même un "panthéon de grands chefs" qui ont fait le déplacement. Parmi eux, les "habitués" comme Yannick Alléno, Pierre Gagnaire, Anne-Sophie Pic ou encore Pascal Barbot mais aussi des chefs plus jeunes comme Rasmus Munk, doublement étoilé à 30 ans et chef de L'Alchemist, un restaurant atypique situé à Copenhague et où l'on peut déguster pas moins de cinquante plats en six heures au cours d'une expérience exceptionnelle.

Qui dit chefs de prestige dit également épreuves encore et toujours plus travaillées. Elles seront "déstabilisantes, surprenantes et complètement décalées" annonce alors Stéphane Rotenberg. Sur les premières images de Top Chef 2022 que nous avons eu l'occasion de visionner lors de la conférence de presse, il est par exemple question de réaliser un dessert vivant ou encore de proposer de la nourriture volante ! En parallèle, les candidats retrouveront les épreuves classiques comme la mythique Boîte noire ou encore la Guerre des restos, qui garde la mécanique sur place et en livraison comme l'an passé, Covid-19 oblige, avec une surprise de taille en fin de jeu !

Des candidats très singuliers, un groupe uni

Face à ces challenges toujours plus difficiles, des candidats au niveau. Ils seront 15, 12 hommes et 3 femmes, à tenter d'aller au bout de l'aventure. Glenn Viel évoque "des personnalités très attachantes", Paul Pairet "des parcours professionnels et de vie encore plus singuliers que les autres années". Le chef note même "des différences extrêmement sensibles de l'un à l'autre". Il y a ainsi une candidate féministe, un chef sensible à la cuisine écoresponsable ou encore un concurrent pour qui "le gras c'est la vie".

Ces profils se sont parfaitement retrouvés entre eux à en croire Hélène Darroze. "L'année dernière, ils avaient vécu en vase clos, il y avait un groupe fort uni au delà du talent. Je me disais qu'on ne pourrait pas retrouver ce qu'on a vécu. Mais on a trouvé un groupe avec encore plus de solidarité et d'amitié", annonce-t-elle.

En bref, la saison s'annonce grandiose et surtout spectaculaire ! Rendez-vous prochainement sur M6...