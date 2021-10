"On s'est retrouvées dans la merde" : Nolwenn Leroy évoque une période difficile

Il y a bien une raison pour laquelle Nolwenn Leroy aime autant la Bretagne. Lorsqu'elle était petite, elle a été forcée de quitter sa région. Une période difficile qu'elle s'est rappelée lors de son passage dans l'émission Abers Road de France 3 Bretagne, diffusée sur YouTube le 30 septembre 2021.

Après un problème familial dont elle n'évoque pas la nature, Nolwenn Leroy et sa maman ont été obligées de déménager. "C'était très douloureux. On s'est retrouvés dans la merde du jour au lendemain et on a dû tout quitter à ce moment-là pour l'Auvergne, puisque c'est là où habitait ma grand-mère maternelle. La famille est très importante dans ma vie. Il y avait toutes les générations dans la même maison, j'y ai gardé une force", a-t-elle confié lors de son passage dans cette pastille.

L'occasion pour Nolwenn Leroy d'évoquer plus en détails sa vie de mère de famille. Depuis quelques années déjà, elle est maman d'un fils prénommé Marin, qu'elle emmène absolument partout. "Je l'appelais mon bébé tout terrain. Quand il est arrivé, on faisait tout ensemble, tout, absolument tout. Je suis partie en tournée, et pas la tournée en mode organisée avec le bus et une nounou et moi dans un autre bus. Non non non ! La tournée en mode rock'n'roll, avec le seul bus qu'il y a, avec ma maman qui gardait mon petit", se souvient-elle.

De jolis moments passés en famille. "L'autre jour, il y avait le concert des Enfoirés qui était diffusé. Je lui ai dit : 'tu vois, il y a maman à la télé' et il me fait 'il y a Nolwenn Leroy à la télé'. Je me suis dit c'est hyper bizarre de dire ça et à la fois, c'est comme si c'était la personne de la télé. J'ai trouvé ça assez fou à cet âge là", ajoute-t-elle au sujet de son fils né de son histoire avec son compagnon Arnaud Clément.