"On se serait crus dans NCIS" : Disparition de Leslie et Kévin, l'arrestation de leur ami racontée par un proche

Mais que s'est-il passé dans la nuit du 25 au 26 novembre pour que le couple formé par Leslie Hoorelbeke et Kevin Trompat disparaisse si brutalement ? Les deux jeunes, âgés de 22 et 21 ans, n'a en effet plus donné signe de vie depuis cette date, inquiétant leurs proches qui avaient multipliés déclarations, battues et hypothèses ces derniers temps.

Mais l'affaire pourrait bien prendre une toute autre tournure dans les prochains jours : en effet, ce mercredi, un jeune homme, Tom T., a été interpellé en Vendée par les enquêteurs. Ceux-ci auraient été interloqués par une différence entre ses déclarations et les bornages de son téléphone. Il faut dire qu'il était particulièrement proche du jeune couple, puisque c'est chez lui que les amoureux ont passé leur dernière nuit avant leur disparition.

En effet, après avoir dîné chez un premier ami habitant à Prahecq, non loin de là, le couple devait dormir chez un second qui leur avait prêté sa maison dans le voisinage. C'est lui, donc, qui a été arrêté mardi matin et placé en garde à vue, selon le parquet de Poitiers. Arrêté au domicile de son père, qui a été perquisitionné, il a vu sa garde à vue renouvelée pour mercredi.

Le père de Tom T. a par la suite commenté l'arrestation de son fils auprès de Ouest France, décrivant le chaos provoqué au petit matin. "On se serait crus dans NCIS. Il y avait des flics partout dans la maison. C'était un sacré chantier", a-t-il expliqué au quotidien régional. Son fils dormait lorsque la police a débarqué. "Ils ont pris son ordinateur mais à part Fortnite, je vois pas ce qu'ils vont trouver", a-t-il ajouté.

Des textos inquiétants

Au moment de la disparition, il avait participé aux recherches de son ami, et s'était même exprimé devant la presse : "Kevin avait toujours les clés de chez moi. Moi, je vivais plus chez moi, je vis en camion. Ils sont venus sur les coups de 17h30, on s'est vus. Ils avaient la patate, on rigolait bien ensemble. Ensuite je suis parti chez mon frangin et à une soirée techno."

Pour le moment, la police continue ses investigations. Pour rappel, des affaires du couple avaient été retrouvées le 8 décembre, soit plusieurs semaines après la disparition, en Charente-Maritime. Le téléphone de la jeune femme n'a plus été rallumé depuis une dernière géolocalisation à Niort le 26 décembre.

Mais ses derniers textos envoyés, à leur ami tout juste arrêté justement, ne laissait rien présager de bon : "Je viens de vomir mes tripes plein de sang. Dès que je rentre, je me pose, je ne suis pas très bien là", lui avait-elle écrit, alors qu'elle était toujours chez leur ami pour le dîner. Un tout dernier message, puisqu'ensuite, elle aurait arrêté de répondre à ce jeune homme. "Je comprends que Leslie s'est sentie mal et qu'elle a vomi, mais je n'ai pas plus d'explications. Ensuite, je lui ai envoyé d'autres messages entre 3 et 4 heures pour avoir de ses nouvelle. Je sais qu'ils ont été lus, mais ils sont restés sans réponse", avait-il indiqué à l'époque. Sans révéler toute la vérité ?