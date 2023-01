Disparition de Kévin et Leslie : Le père du jeune homme impliqué ?

Disparus dans la nuit du 25 au 26 novembre 2022 après une soirée chez un ami à Prahecq, Leslie Hoorelbeke, 20 ans, et Kevin Trompat, 22 ans, n'ont plus donné aucun signe de vie. Quelques jours après leur disparition, les enquêteurs avaient découvert "un document d'identité" du jeune homme dans un container de recyclage de vêtements - son permis de conduire - sur la commune de Puyravault en Charente-Maritime, selon le magistrat et une source proche de l'enquête. Les deux véhicules des disparus ont été retrouvés à deux endroits différents : l'utilitaire de la jeune femme, auto-entrepreneuse en peinture dans le bâtiment, sur les lieux à Prahecq et le van aménagé de son ami, à Coulon (Deux-Sèvres).

Selon les journalistes du Nouveau Détective, paru en kiosques mercredi 11 janvier 2023, le père du jeune homme pourrait être mêlé à cette étrange disparition. Actuellement en prison, Guy Trompat, de son nom, est décrit comme "un type d'une quarantaine d'années" qui "évolue dans les milieux gitans 'défavorablement connu des services de police'". Incarcéré suite à une violente altercation, il aurait ainsi déjà un lourd casier judiciaire. Guy Trompat pourrait ainsi être impliqué, de près ou de loin, dans la disparition de son fils et de sa petite amie.

Une disparition de nature "criminelle"

Pour rappel, Kevin Trompat avait près de 10.000 euros en liquide sur lui le soir de sa disparition fin novembre dans les Deux-Sèvres avec sa petite amie Leslie, a déclaré jeudi sa belle-mère, à l'occasion d'une battue organisée pour tenter de retrouver le couple.

Cette dernière, Karine Prat, raconte que le 25 novembre, au soir des faits, elle était venue voir son beau-fils à Prahecq, commune de la campagne niortaise où le couple avait prévu de passer la nuit dans une maison prêtée par un ami, pour "lui amener des affaires dont il avait besoin, une somme d'argent aussi pour acheter une voiture".

"La qualification juridique retenue à ce stade, en l'état de la disparition de Mme Leslie Hoorelbeke et de M. Kevin Trompat, et sans nouvelles de leur part, est une qualification de nature criminelle (arrestation, d'enlèvement, détention ou séquestration, commise à l'égard de plusieurs personnes et sans libération volontaire avant le 7e jour)" peut-on également apprendre dans le Nouveau Détective.