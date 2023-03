"On se voit au tribunal" : Daniel Riolo menacé par un célèbre journaliste, il réplique contre son "petit cirque"

Depuis le lancement de L'After Foot en 2006, l'émission consacrée au sport le plus populaire de la planète a pris une toute autre dimension. Si dans les premières années le public était assez restreint, la voix des journalistes présents dans le talk show du soir sur les ondes de RMC a une très grosse répercussion désormais. Fer de lance de l'émission, Daniel Riolo est plutôt du genre à dire ce qu'il pense et ce qu'importe les conséquences. Récemment, il s'en est pris assez violemment à Jean-Pierre Caillot, le président du Stade de Reims, qu'il a notamment traité de "laquais".

Dans l'émission du 23 mars, les débats ont tourné autour de l'affaire qui agite le Paris Saint-Germain en ce moment, à savoir la mise en examen pour "extorsion en bande organisée" et "tentative d'extorsion" de César Mavacala. Ce dernier n'est autre que le compagnon de l'attaquante parisienne Kadidiatou Diani, et il est également proche d'Aminata Diallo. Le compagnon de Géraldine Maillet a affirmé hier que le journaliste Romain Molina, connu dans le monde du football pour avoir révélé plusieurs scandales, a été instrumentalisé par César Mavacala pour servir ses intérêts.

Pas de droit de réponse dans ton livre, pas d'invitation pour débattre, donc tu répondras à un juge

Des accusations très graves à l'encontre de Romain Molina et ce dernier n'a d'ailleurs pas attendu longtemps avant de réagir. Sur son compte Twitter, où il est suivi par plus de 500 000 abonnés, le journaliste de 31 ans s'est adressé à son confrère pour lui faire une annonce assez inattendue. "On se voit au tribunal Daniel Riolo et on verra qui dit vrai. Pas de droit de réponse dans ton livre (alors que c'est la base du journalisme), pas d'invitation pour débattre (marrant pour un mec aussi sûr de lui), donc tu répondras à un juge. Courage pour prouver tes mensonges !", lance-t-il à l'intention de Daniel Riolo.

Loin de se démonter, le journaliste, qui intervient également le midi dans l'émission d'Estelle Denis, lui a répondu du tac au tac : "Avant de se voir... tu vas passer d'abord devant la police et quand tu auras le rapport sous les yeux et les écoutes... peut-être tu arrêteras ton petit cirque du mec offusqué..."