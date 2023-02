Géraldine Maillet "très gênée" par Amandine Pellissard et son business dans le X : vifs échanges dans TPMP

C'est un sujet qui fait beaucoup parler depuis plusieurs semaines maintenant. Amandine Pellissard et son mari Alexandre font polémique depuis qu'ils ont décidé de se lancer ensemble dans le porno, via la plateforme MYM et plus récemment Swame. Contre une rémunération, ils réalisent différentes vidéos de leurs ébats, sans tabou aucun comme on a pu le comprendre lors de leurs interview avec Jeremstar. Toutefois, cette nouvelle carrière leur vaut leur lot de critiques.

Dans Touche pas à mon poste où ils sont régulièrement invités, les parents de 8 enfants révélés dans l'émission Familles nombreuses, la vie en XXL sur TF1 se heurtent notamment systématiquement à l'incompréhension des chroniqueurs de Cyril Hanouna. Ce fut encore le cas lundi 6 février, lorsqu'Amandine Pellissard et Alexandre venaient pour annoncer une grande nouvelle. "Nous avons fait notre premier tournage professionnel qui a été diffusé aujourd'hui sur un des plus grands sites pornographiques français (Jacquie et Michel TV, ndlr)", s'est réjoui le couple.

Tu manques de respect tout le temps

Une nouvelle qui a suscité la réaction arrêtée de Géraldine Maillet. "Je continue à être choquée, pas du tout par rapport au fait que jouiez dans des films porno, j'ai toujours considéré que c'était un vrai métier, mais ce qui me choque c'est que vous avez accédé à la notoriété grâce à vos enfants. Vous vous êtes bloqués dans ce destin là, grâce à vos huit enfants. (...) Je suis toujours très gênée pour vos enfants", a-t-elle avoué, estimant que ces dernier "finiront par avoir accès à ça, à ces images, ils auront de la culpabilité, ça va forcément biaiser leur sexualité".

Après plusieurs minutes d'échanges qui se déroulaient au départ dans le calme, Amandine Pellissard a commencé à sérieusement s'agacer, souhaitant mettre fin au débat. "Tu n'es pas bienveillante, tout le monde le dit. Tu as le droit de ne pas être d'accord mais tu me manques de respect tout le temps et là stop, je n'ai plus envie d'échanger avec toi. Je ne lui répondrai pas, elle est toujours dans l'attaque et dans le dénigrement. Ce n'est pas possible", a-t-elle lâché.

"Tous les enfants ont accès au porno, ils sont témoins de ça", a malgré tout tenté de lui faire comprendre Géraldine Maillet. Ce à quoi Amandine Pellissard a répondu : "Tu peux éviter de me couper ? Personne n'est témoin de rien en fait ! Nos enfants ne cherchent pas les images, il faut arrêter. Tu es très étriquée et le dialogue n'est pas possible avec toi, tu me coupes toujours la parole !". En conclusion, Amandine et Alexandre se sont dit "archi heureux" avec leur nouvelle vie et sur cette note que Cyril Hanouna a voulu terminer son émission.