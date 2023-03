"Pas assez de moments à nous" : la femme d'Arnaud Ducret évoque son quotidien pesant

Le 3 juillet 2021, Arnaud Ducret a épousé Claire Francisci au Mont-Saint-Michel. Les deux tourtereaux ont pu montrer à quel point l'amour était présent dans leur couple, devant un parterre d'invités. Danseuse de pôle dance, la maman de triplés va d'ailleurs faire un show sensationnel lors des spectacles de l'humoriste, organisés à Paris. "J'ai beaucoup de respect pour ce que fait ma femme, a-t-il dans les colonnes de La Provence. Il faut faire connaître au public cette discipline qui n'a rien à voir avec ce qu'on peut faire dans les clubs de strip-tease".

Mais leur quotidien n'est-il pas trop pesant ? Suivi par les caméras de 50'Inside ce samedi 11 mars 2023, le couple s'est laissé aller à quelques confidences. Au ski, Arnaud Ducret, sa femme et leurs enfants prennent du bon temps. Un moment indispensable pour toute cette tribu recomposée. "C'est hyper important d'avoir nos moments à tous les deux où il n'y a plus de pression, beaucoup moins. Plus les horaires, les gamins...", explique le comédien. "On a clairement pas assez de moments à nous, tous les deux, enfin en tout cas de mon point de vue", complète son épouse. "Il faut absolument qu'on fasse, même le mini-voyage quatre, cinq jours, comme on a fait pour notre voyage de noces".

Ainsi, mari et femme tentent de trouver du temps pour eux mais aussi à partager avec tous leurs enfants. Et l'humoriste est épanoui dans cette grande famille. "Ça se passe plutôt bien avec les ados mais le problème c'est que ce sont des triplés qui ne se ressemblent pas (...) Je ne les confonds pas mais des fois ce serait mieux parce que quand un fait une connerie je tape au hasard. En plus ils sont triplés bilingues donc je ne comprends rien mais trois fois plus. Je les aime tous les trois sauf un, je ne dirai pas qui, parce que je ne veux pas faire de mal à la petite", expliquait-il dans l'émission Ça fait du bien diffusée sur Europe 1 lundi 28 juin 2021. Épanoui, l'acteur se sent tout de même obligé de couper de temps en temps son rythme infernal. Pour le plus grand plaisir de sa femme.