"Pas très complices" : Rares confidences, en larmes, de Jeff Panacloc sur son père si discret

Le moins que l'on puisse dire, c'est que l'émission Un Dimanche à la campagne, diffusée ce 8 janvier, aura permis de montrer Jeff Panacloc sous un jour nouveau ! Bien plus émouvant et à fleur de peau que ce qu'il montre généralement en spectacle, lui qui se sert de sa marionnette Jean-Marc pour se moquer du public le plus souvent, le jeune homme de 36 ans a ouvert son coeur et touché Frédéric Lopez et les autres invités à plusieurs reprises.

Et notamment lorsqu'il a évoqué son père, avec qui l'entente semble difficile. Après avoir raconté son enfance, marquée par du harcèlement et des moqueries, ainsi que les débuts progressifs de sa carrière, le ventriloque a eu la surprise de recevoir un beau compliment de Salvatore Adamo, également présent. "Tu es en train de faire ce dont tu rêves et je te souhaite longue vie et beaucoup de plaisir", lui a-t-il dit après une belle poignée de mains.

Une petite phrase qui a complètement fait craquer Jeff Panacloc : "Je suis très ému d'être avec Salvatore, parce que mon papa chantait beaucoup vos chansons, il les chante encore d'ailleurs", a-t-il confié, les larmes aux yeux. "On n'est pas très complices avec mon père mais le truc qui nous réunissait, c'était de chanter. Ca me touche d'être avec toi", a-t-il conclu à l'adresse du chanteur de 79 ans, lui aussi très touché : "C'est moi qui suis ému maintenant !", a-t-il d'ailleurs lancé.

"Je n'aime pas tout mélanger"

Un beau moment de partage, qui montre toute l'émotion ressentie par Jeff Panacloc, dont le vrai nom est Damien Colcanap, et qui se livre assez peu sur sa famille. En 2016, dans un portrait pour Paris Match, il avait cependant raconté qu'il accompagnait, plus jeune, son père sur scène dans les karaokés et les animations, un passe-temps qui lui a sans doute donné le goût de son métier actuel.

En revanche, pas question pour lui de reproduire la même chose avec ses deux filles, Rose (4 ans) et Alice (2 ans) : récemment divorcé de leur maman (ce qu'il a avoué en larmes dans l'émission), l'humoriste avait raconté en interview pour le magazine Télé 2 Semaines qu'il ne mélangeait pas sa vie privée avec son travail : "Elles comprennent, même si Jean-Marc n'existe pas vraiment à la maison, excepté en peluche. Je ne fais pas constamment des blagues avec lui dans le salon. Mes filles me demandent parfois : 'Est-ce que Jean-Marc pourrait venir ?' Mais j'essaie de ne pas trop le faire. Je n'aime pas tout mélanger".