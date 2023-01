Rupture pour Jeff Panacloc et Charlotte, la mère de ses filles : il se confie en larmes

Il l'avait déjà laissé entendre il y a un an, à la fin de sa dernière représentation à l'Olympia, en se déclarant "au fond du trou" et en évoquant une page blanche vécue depuis quelques mois... mais depuis ce dimanche, c'est désormais officiel : à 36 ans, Jeff Panacloc a confié dans l'émission Un dimanche à la campagne avoir divorcé de Charlotte, son ancienne attachée de presse, qu'il avait épousée en 2016 et avec qui il a eu deux petites filles, Rose et Alice (4 et 2 ans).

Une décision qui semble toujours très difficile à vivre pour lui, hypersensible : au moment de l'évoquer devant Frédéric Lopez, qui le questionnait sur le bilan de sa fructueuse carrière, le trentenaire a totalement fondu en larmes. Pris par l'émotion, il a confié : "Je pleurais déjà il y a dix ans en ayant l'impression d'avoir fait quelque chose de dingue. Et en fait, on continue à avancer, il y a des difficultés dans la vie. Tu grandis, on a des enfants...", a-t-il commencé.

Avant de laisser libre cours à son émotion : "Je me suis séparé de la mère de mes enfants. Il y a eu beaucoup, beaucoup de bouleversements dans ma vie. Et quand on se retrouve sur scène, tout cela n'existe pas. Je me dis qu'en fait, on a tous les mêmes problèmes. On a tous nos vies à nous". Réconforté par le présentateur, et par les autres invités dont Joyce Jonathan, dont les yeux brillaient également, l'humoriste a ensuite raconté que faire rire ses fans n'était pas toujours simple lorsque les épreuves affluaient dans sa vie.

A la recherche de Jean-Marc !

"Souvent quand je vais voir les gens à la fin des spectacles pour signer des autographes, il me remercient, ils me disent qu'ils ont des moments difficiles, qu'ils ont rigolé grâce à moi. J'ai envie de leur dire : 'Moi aussi j'ai des moments difficiles, on ne peut pas en parler un peu ?'", raconte-t-il avec humour, sous les rires des autres invités. "Je peux pas, parce que pour eux, on a pas de moments difficiles, on fait ce qu'on aime, on les fait rêver".

En tout cas, le ventriloque va pouvoir se concentrer sur ses nombreux projets pour se remettre sur pied : depuis 2021, il est en tournée avec son spectacle Jeff Panacloc Adventure et sortira un film, A la recherche de Jean-Marc, en 2023.