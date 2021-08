Salvatore Adamo père de deux fils et d'une fille cachée : son "seul regret"

"Je suis un grand amoureux, un romantique". Voilà comment Salvatore Adamo parle de lui-même dans le dernier numéro de Gala, paru le vendredi 5 août 2021. Depuis ce mois de février 1969, il est marié à Nicole Durant, son amie d'enfance. "Elle a été mon équilibre, très aimante, patiente. Avec toujours beaucoup de philosophie, beaucoup d'humour", se souvient l'artiste belge.

Parfois infidèle, Salvatore Adamo a eu deux enfants nés de son mariage et une autre fille née hors-mariage. Il est même devenu grand-père. "J'ai deux petites-filles, deux petits soleils, que je n'ai pas vues depuis le mois d'août 2020 parce qu'elles vivent à Londres avec mon fils cadet qui est musicien et qui joue dans un groupe anglais", ajoute le septuagénaire auprès de nos confrères.

Avec des années sur la route - et un succès immense au Japon -, Salvatore Adamo n'a pas été aussi présent qu'il ne l'espérait pour ses enfants. Son "seul regret". "Je n'ai pas vraiment su doser mes absences. On vous appelle et c'est flatteur et puis on me poussait aussi. J'ai fait trente-huit tournées au Japon, parfois j'y restais six semaines, alors j'ai beaucoup délégué à mon épouse. J'ai pensé à un moment donné que mes enfants auraient pu me le reprocher. Au contraire", développe l'immigré sicilien.

Les enfants de Salvatore Adamo ont eu aussi choisi des métiers qui sont synonymes d'absence, avec un fils aîné pilote, l'autre choriste et guitariste, et sa fille, artiste, avec laquelle il n'hésite pas à composer. "Ils sont aussi très respectueux des valeurs de solidarité, d'humanité. Et puis ils ont tous de l'humour", se réjouit l'artiste de 77 ans. Plus tard dans l'interview, Salvatore Adamo poursuit même en détaillant son rêve : que ses enfants soient "vraiment heureux", qu'ils "s'épanouissent complètement, quel que soit le domaine". C'est tout le mal qu'on leur souhaite.

