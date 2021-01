Salvatore Adamo : Les confidences d'Amélie, sa fille née hors mariage

Marié à Nicole depuis les années 1970,Salvatore Adamo a pourtant eu une relation extra-conjugale pendant neuf ans avec un top model allemand, Annette Dhal. De leur passion est née Amélie, fille illégitime du chanteur. Le crooner italo-belge avait révélé son infidélité à Nicole dans son autobiographie parue en 2003, À ceux qui rêvent encore.

Interviewée en 2010, Amélie avait dévoilé son enfance, pas comme les autres, aux journalistes de Paris Match. "Je suis née en Allemagne, mais ma mère est venue s'installer en France. Je voyais régulièrement mon père, j'ai très vite été mise au courant de sa situation, de son autre famille. Tout cela m'a toujours paru normal. Le plus compliqué était d'avoir un père chanteur, célèbre. Je n'osais pas en parler, je le dis depuis peu." Au cours de cette interview, Amélie confiait également que Salvatore était un "vrai papa poule, pas vraiment autoritaire". "Il n'a jamais insisté pour que je fasse mes devoirs, il ne s'est jamais inquiété de mes résultats scolaires." expliquait-elle.

Amélie vient à la maison et Nicole adore la façon dont elle chante

Au départ très réticente à voir et à connaître Amélie, Nicole a totalement changé d'avis en 2004 lorsque Salvatore était passé à deux doigts de la mort à cause d'une hémorragie cérébrale. Un souvenir traumatisant pour Amélie qui avait avait eu à l'époque horriblement peur de perdre son père. "J'ai très mal vécu son hospitalisation. Quand je suis entrée dans sa chambre, je me suis évanouie, les médecins ont mis vingt minutes à me réanimer." Depuis cet accident, la situation s'est apaisée entre Amélie et Nicole et les deux femmes s'entendent désormais à merveille. "Au début, elle n'était pas ­réjouie... Et puis, avec philosophie, elle l'a acceptée. Aujourd'hui, Amélie vient à la maison et Nicole adore la façon dont elle chante" confiait ainsi Salvatore.

Passionnés de musique, père et fille ont d'ailleurs chanté sur scène le duo Toi et moi en 2010. L'occasion de montrer aux yeux de tous leur complicité et leur affection mutuelle. "Pendant des années, je n'ai même jamais envisagé de chanter. (...) Il a fallu l'insistance de mes amies pour que je passe le cap et que j'aille chanter en duo avec mon père." dévoilait la jeune femme. Un rêve devenu désormais réalité et qui scelle à jamais le lien très fort qui unie Salvatore et sa fille Amélie.