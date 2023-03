Les 12 Coups de midi : Un grand chanteur invité et à côté de la plaque, Jean-Luc Reichmann le corrige

Depuis les années 1960, Salvatore Adamo fait danser les Français, les Belges et bien d'autres Européens. D'origine italo-belge, le chanteur a brillé par ses nombreux titres devenus cultes comme Tombe la neige (1964), A demain sur la lune (1964), Vous permettez, Monsieur ? (1965) ou encore Inch'Allah (1967). Aujourd'hui plus discret, il continue cependant de faire des apparitions à la télévision comme ce fût le cas ce dimanche 19 mars 2023 sur le plateau des 12 coups de midi.

Invité de ce nouveau numéro présenté par Jean-Luc Reichmann, Salvatore Adamo a eu l'honneur d'être le sujet d'une question adressée aux candidats. "Quelle chanson fait partie du répertoire de Salvatore Adamo ?", a demandé l'animateur. Parmi une liste de titres définis, Victoria a choisi Je t'aime à l'italienne. Très emballé par cette réponse, le chanteur a immédiatement validé ce choix. "C'est une bonne réponse car c'est un grand succès de mon camarade Francesco Barracato alias Frédéric François", a-t-il lancé, provoquant ainsi le soulagement de la jeune candidate. Mais soudain dubitatif, Jean-Luc Reichmann s'est empressé de le reprendre. "Tu dis que c'est une bonne réponse, mais ça ne fait pas partie de ton répertoire !", a-t-il rectifié dans la foulée.

J'ai mal compris...

En effet, il se trouve que le père de Anthony (né en 1969), Amélie (née en 1979) et Benjamin (né en 1980) n'avait pas bien compris la question initiale. "Ah non mais je croyais que c'était la chanson définie comme n'étant pas de mon répertoire ? J'ai mal compris alors... Excusez-moi", a-t-il regretté. Une situation qui a beaucoup fait rire Jean-Luc Reichmann, même si Victoria quant à elle, aurait préféré une autre issue à ce quiproquo. "Moi aussi j'ai mal compris la question !", a-t-elle lancé en riant, tentant ainsi de se sauver... en vain.

Pour rappel, Salvatore Adamo a épousé une certaine Nicole en 1969. Avec elle, il a eu deux enfants : Anthony et Benjamin. Il est aujourd'hui le grand-père de deux adorables petites-filles : Lili et Aila, qui sont les filles de son dernier fils, Benjamin. Son aîné Anthony est pilote d'avion tandis que sa fille Amélie est issue d'une relation extra-conjugale avec Annette Dahl, actrice et mannequin allemande rencontrée en 1970 sur le tournage de L'Île aux coquelicots, film qu'il a co-réalisé cette même année.