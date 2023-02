Salvatore Adamo ému aux larmes : Rarissime apparition de ses adorables petites-filles, le chanteur se livre

Il ne s'attendait sûrement pas à ça ! Invité, comme Michel Boujenah et Jenifer, dans le nouveau numéro de l'émission La Boîte à Secrets ce vendredi 17 février sur France 3, Salvatore Adamo a eu droit à une jolie surprise de la part de Faustine Bollaert et de ses équipes dès les premières minutes de l'émission. En effet, la présentatrice lui a tout d'abord montré des images de sa première télévision, avant de lui demander si il "encourageait ses enfants et petits-enfants à suivre leur rêve, leur passion", comme son père l'avait fait pour lui.

Répondant par l'affirmative, Salvatore Adamo a alors évoqué son fils cadet, Benjamin (né en 1980 de son épouse Nicole), devenu musicien à Londres et père de ses deux petites filles, Lili et Aila. Une belle occasion pour Faustine Bollaert d'enchaîner avec la première surprise de la soirée, une petite vidéo des deux adorables fillettes et un joli message de l'aînée, Lily, qui a presque 10 ans.

"Coucou papy, pour toi l'histoire a commencé avec ton papa. Et moi, c'est aussi mon papa qui m'a fait écouter tes chansons, a-t-elle commencé. Ça fait très, très longtemps que tu les chantes, et moi je les aime beaucoup. Je suis fière d'avoir un grand père comme toi. Tu es vraiment un super papy parce que tu joues toujours à cache-cache avec nous dans ta maison et que tu n'hésites jamais à mettre du désordre dans ta chambre pour construire des cabanes". Un superbe message illustré par des images des deux fillettes, dont le visage est resté en grande partie masqué, mais qui a beaucoup ému le chanteur à la voix cassée. Pour rappel, celui-ci a deux fils (Anthony, le plus âgé est pilote d'avion) et une fille Amélie, née d'une liaison extra-conjugale.

"Elles font ce qu'elles veulent de moi..."

Des larmes dans la voix, il a remercié la présentatrice en précisant que c'était la première fois qu'il recevait un tel message, puisque son fils et lui avaient normalement décidé de ne pas montrer le visage des deux enfants. Mais qui l'a tout de même beaucoup touché, lui qui l'avoue sans problème : il est un papi complètement gaga ! "Avec sa soeur Aila, elles me plient en quatre, elles me mettent sous les chaises, elles font ce qu'elles veulent de moi...", a-t-il avoué sous les rires du public.

Un beau moment, qui s'en est suivi de nombreuses surprises pour le chanteur. Celui-ci a notamment retrouvé ses amis Cali, Richard Cocciante ou Daniel Auteuil, venu pour lui. Jenifer, quant à elle, a vu arriver entre autres son frère Jonathan, la chanteuse du groupe Native, et Patrick Fiori, qui lui a chanté des chants corses. Enfin, Michel Boujenah a eu la surprise de voir arriver Enrico Macias et son petit-fils musicien Symon, entre autres.

Une belle soirée, suivie par 1 772 000 téléspectateurs, soit 10,7% de PDA. La meilleure audience en parts de marché depuis le début de cette émission qui en est à sa 15 éme diffusion, co-produite par 13.34 productions et Newen. Un joli score pour l'émission qui se place troisième des audiences, derrière France 2 et M6, mais devant TF1.