Diaporama : Salvatore Adamo ému aux larmes : Rarissime apparition de ses adorables petites-filles, le chanteur se livre

Salvatore Adamo a eu droit à une jolie surprise de la part de Faustine Bollaert et de ses équipes dès les premières minutes de La boite à secrets. Salvatore Adamo a été surpris par ses petites filles sur France 3 @France 3 © France 3

Faustine Bollaert d'enchaîner avec la première surprise de la soirée, une petite vidéo de ses deux adorables petites filles et un joli message de l'aînée, Lili. Exclusif - Salvatore Adamo - Surprises - Enregistrement de l'émission "La boîte à secrets 15", au Studio 128 à Saint Denis, présentée par F.Bollaert et diffusée le 17 février 2023 sur France 3 © Christophe Clovis / Bestimage © BestImage, Christophe Clovis / Bestimage

Des larmes dans la voix, il a remercié la présentatrice en précisant que c'était la première fois qu'il recevait un tel message. Exclusif - Salvatore Adamo - Surprises - Enregistrement de l'émission "La boîte à secrets 15", au Studio 128 à Saint Denis, présentée par F.Bollaert et diffusée le 17 février 2023 sur France 3 © Christophe Clovis / Bestimage © BestImage, Christophe Clovis / Bestimage

Un beau moment, qui s'en est suivi de nombreuses surprises pour le chanteur. Celui-ci a notamment retrouvé Cali, Richard Cocciante ou Daniel Auteuil, venu pour lui. Exclusif - Daniel Auteuil - Surprises - Enregistrement de l'émission "La boîte à secrets 15", au Studio 128 à Saint Denis, présentée par F.Bollaert et diffusée le 17 février 2023 sur France 3 © Christophe Clovis / Bestimage © BestImage, Christophe Clovis / Bestimage

