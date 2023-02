Salvatore Adamo et sa fille illégitime née de sa relation avec un top model : "Ma femme Nicole n'était pas réjouie"

Mariés pour le meilleur et pour le pire, Salvatore Adamo et sa femme Nicole ont traversé bien des tempêtes depuis qu'ils se sont passés la bague au doigt en 1969. Papa d'Anthony (né l'année de cette union) et de Benjamin (né en 1980), le chanteur de 79 ans a été un grand coureur de jupons tout au long de sa vie et n'a pu s'empêcher de fréquenter et de courtiser d'autres femmes alors qu'il était déjà marié.

Il a même entretenu une relation extra-conjugale pendant près de neuf ans avec un top model allemand prénommée Annette Dahl (actrice de L'Île aux coquelicots, film qu'il a co-réalisé en 1970). Alors qu'il cachait cette idylle aux yeux de tous, Salvatore Adamo n'a pu la dissimuler plus longtemps lorsque sa maîtresse est finalement tombée enceinte d'une petite fille. Née en 1979, leur enfant s'appelle Amélie. Effondrée d'apprendre que son époux lui avait fait un enfant dans le dos, Nicole lui a finalement pardonné son infidélité et sa trahison.

Interviewé par Gala en 2013, Salvatore Adamo avait rappelé à quel point il était reconnaissant envers son épouse. "Si nous sommes restés si longtemps ensemble, c'est à Nicole qu'en revient le mérite. Elle a accepté beaucoup de choses... Et notamment ma fille, Amélie...", avait-il confié, ajoutant également qu'il avait néanmoins vécu une "vraie relation" avec Annette Dahl. "Il a fallu attendre le moment propice pour que le public sache la vérité. Je ne voulais blesser personne. Avec la mère d'Amélie, j'ai vécu une grande et belle histoire qui s'est terminée il y a une vingtaine d'années", avait-il également expliqué à Paris Match en 2010, ajoutant qu'il la voyait encore "régulièrement" comme amie.

Amélie a le droit de venir à la maison

Très honorable, Nicole a pardonné l'infidélité de son mari et entretient désormais une très forte relation avec sa belle-fille Amélie. "Au début, elle n'était pas ­réjouie... Et puis, avec philosophie, elle l'a acceptée. Aujourd'hui, Amélie vient à la maison et Nicole adore la façon dont elle chante. (...) Depuis mon second problème de santé, en 2004, Amélie a le droit de venir à la maison, et c'est très important pour moi. Ces trois dernières années, elle a passé des vacances avec ses frères dans le Sud de la France où nous avons une propriété. Le fait qu'elle soit acceptée dans ma famille m'a beaucoup aidé", ajoutait Salvatore Adamo.