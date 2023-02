"Plus elle vieillira, moins ça ira" : Iris Mittenaere sexy en maillot avec ses vergetures, Sylvie s'acharne sur elle

Sacrée Miss France en décembre 2015 et Miss Univers en janvier 2017, Iris Mittenaere a raflé tous les titres de beauté ou presque. Aujourd'hui mannequin, animatrice télé et influenceuse, la jolie brune est une référence beauté pour beaucoup de femmes. Aussi, elle n'hésite pas à montrer la réalité et se dévoile très souvent sans maquillage et sans filtre sur Instagram. Lundi 6 février 2023, elle a notamment posté plusieurs photos d'elle, en train de siroter une boisson fraîche sur la plage. Vêtue d'un maillot de bain échancré, elle dévoile ses hanches marquées par quelques vergetures. Rien de plus normal selon elle.

Si la majorité des internautes ont trouvé ces photos sublimes et ont salué le naturel de la jeune femme, d'autres ne se sont pas privés pour la critiquer. "Non, la plus belle femme du monde ce n'est pas elle... Désolée mais il y en a des beaucoup plus jolies et sans vergetures en plus ! Plus elle vieillira, moins ça ira. Bon, heureusement il y a le maquillage qui efface les défauts et les filtres aussi", a par exemple commenté une dénommée Sylvie, comme l'a dévoilé Iris Mittenaere en story.